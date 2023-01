Clio Makeup: "Hai sbagliato la colorazione del fondo? Non disperare", ecco la soluzione dell'esperta

Clio Makeup svela a tutti come correre ai ripari quando il fondotinta è di una colorazione errata: "Ecco cosa fare".

Ultimamente tantissimi sono i brand che stanno lanciando tantissimi fondi. Da quelli coprenti a quelli più leggeri, la scelta ormai è veramente ampia. Anche Clio ha lanciato i suoi fondotinta dopo il successone dei correttore. Per il brand che porta il suo nome, Clio ha messo a disposizione anche un team di esperti che possono aiutarti nella scelta della shade più adatta a te. Anche Michelle Hunziker che si è lanciata nel mondo beauty dopo tanti anni in tv ha deciso di aiutare le persone nella scelta della tonalità perfetta creando sul suo sito un apposito sistema di pochissime domande che aiutano a non sbagliare. Sul web inoltre se si ha un correttore preferito e perfetto nella colorazione ma si vuole sperimentare con altri brand, esistono dei calcolatori che ti aiutano a trovare la stessa tonalità del tuo fondo preferito ma in altri marchi.

Spesso però, nonostante tutti gli aiutini, le persone ordinano dei fondotinta che una volta aperti, se non sono delle colorazioni giuste, non possono essere nemmeno restituiti. Ecco allora che corre in vostro aiuto la vera esperta Clio che con dei piccoli trucchetti insegna come poter migliorare il colore di un fondo sbagliato sia se troppo chiaro che troppo scuro.

Clio Makeup, ecco come l'esperta suggerisce di modificare il colore di un fondotinta sbagliato

Con delle piccole tips dell'esperta, che il fondotinta sia troppo chiaro o troppo scuro, si può sempre rimediare. Ecco come rendere la tonalità perfetta. In un Reels Clio applica il suo fondo sia in una tonalità chiara che scura e mostra passo passo come uniformare il colore al proprio incarnato.

Stende il colore con un pennello per poi uniformare il tutto con una spugnetta. Nel video è visibilissima la tonalità eccessivamente chiara per la pelle di Clio. Come risolvere questo problema: semplicemente basta ricreare delle zone d'ombra con una terra ed amalgamare il tutto ripassando la spugnetta.

Nel caso in cui il vostro fondo sia troppo scuro il lavoro da fare è esattamente l'opposto. Con l'aiuto di un correttore chiaro, Clio dice che si devono illuminare le zone che nella metà chiara sono state oscurate con le ombre.

Sotto l'occhio, sopra il sopracciglio, sul mento e sotto lo zigomo. Questi sono i posti da illuminare con un correttore che deve essere poi sfumato con una spugnetta e fissato con una cipria per evitare che si infili nelle pieghe.

Ecco come correre ai ripari se avete scelto un fondo sbagliato.

