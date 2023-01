Principe Harry dichiara: "Non ho tradito mio fratello William, ha iniziato lui"

Il Principe Harry nel documentario su Netflix ha fatto una rivelazione che tutti hanno preso sotto gamba: a tradirlo è stato il fratello.

Il mondo non fa altro che parlare del libro Spare-il minore, la prima biografia del Principe Harry di cui si è tanto chiacchierato ancor prima che uscisse. Annunciata la stesura della sua verità i ponti con la sua famiglia si sono incrinati una volta e per sempre. Nel libro Harry non risparmia nessuno, dal padre al fratello alla cognata che in questi gironi, proprio dopo il suo quarantunesimo compleanno ha messo in seria difficoltà. Harry avrebbe infatti dichiarato che Kate Middleton è irascibile, violenta e che avrebbe addirittura provato a strangolare sua moglie Meghan. Harry ha deciso di preservare la sua salute mentale e quella della famiglia tagliando prima tutti i ponti ed allontanandosi dai reali ma anche mettendo in piazza la sua verità.

Tutto è iniziato con l'intervista con Oprah fino a concludersi con il libro che in meno di 24 ore ha venduto 400.000 copie. Nel 'mezzo' non dobbiamo dimenticare il documentario su Netflix anche perché ad oggi risultano molto più chiare alcune dichiarazioni del secondogenito di Diana.

Harry accusa il fratello: "È stato lui a tradirmi per primo seguito a ruota da mio padre"

Con l'uscita di Spare come tutti i grandissimi autori non sono mancate le interviste che hanno visto lo scrittore protagonista assoluto. Tante sono state le domande soprattutto riguardanti alle indiscrezioni che a causa di una copia pirata sono iniziate a trapelare prima dell'uscita del libro. Tutti chiedono al Principe se prova rimorso nell'aver tradito il fratello ma Harry anche nel documentario era stato chiaro: ad esser stato tradito è stato lui.

Stando a quando dichiarano alcuni esperti reali William non ha mai preso bene il divorzio del fratello dalla corona. I due sono molto legati ed hanno affrontato tutto sempre sostenendosi l'un l'altro. William sapeva che un giorno avrebbe indossato la Corona ma si aspettava di avere al suo fianco la sua spalla: Harry. Molti fanno notare il sentimento del futuro re ad Harry che nel documentario e anche in diverse interviste rilasciate dopo l'uscita di Spare dichiara che è stato lui a subire il primo tradimento da parte del fratello quando il suo ufficio stampa non è mai intervenuto nei continui attacchi a sua moglie. Harry si sarebbe sentito abbandonato da William soprattutto perché denigrando sua moglie si elevava ancor di più l'immagine di Kate Middleton. A seguirlo a ruota libera Carlo che ha lasciato trapelare i piani di Harry e Meghan di trasferirsi dando tutto in pasto ai giornali.

LEGGI ANCHE:Harry e Meghan svuotano il sacco: "È sempre stato tutto finto!", la nuova accusa al sistema