Jenna Ortega, altro che Mercoledì: la ragazza di Tim Burton stravolge il suo look

Il mondo intero è ossessionato dai look di Mercoledì Addams ma proprio Jenna Ortega abbandona lo stile gotico: che smacco a Tim Burton

La storia su come Jenna Ortega sia diventata la Mercoledì Addams di questa nuova era è veramente simpatica. Da piccolissima l'attrice ha un desiderio: diventare un'attrice. Grazie alle amicizie della mamma e il patrimonio facoltoso del padre, Jenna riesce ad ottenere le prime scritturazioni da piccolissima. Appassionata da sempre del mondo gotico ed horror, Netflix sceglie la ragazza proprio per alcuni film e serie caratterizzati da questa impronta macabra. Jenna ha appena girato la scena in cui viene brutalmente uccisa e con gli stessi vestiti stracciati e sporchi di sangue, durante il periodo del Covid si presenta in videoconferenza con Tim Burton che non appena la vede ha le idee chiare: è lei la sua Mercoledì.

Jenna si cala perfettamente nel personaggio, non solo grazie alla sua passione per tutto ciò che è creepy ma anche perché ha dichiarato in un'intervista che una delle sue più grandi passioni quando era solo una bambina era ascoltare con la mamma i podcast di crime e vivisezionare le lucertole che trovava morte nel giardino. Jenna non è solo la perfette interprete, la Ortega è Mercoledì.

Jenna Ortega abbandona i look gotici: un cambio di stile inaspettato e che non ricorda per nulla la Mercoledì di Tim Burton

Jenna ha quindi in questo periodo vestito i panni di Mercoledì con una naturalezza tale da portare il personaggio anche nella vita reale. La giovane sceglie quindi spesso il bianco e nero per i suoi look gotici che ricordano ormai gli iconici sfoggiati nella serie.

Se il mondo che ha amato la serie ha deciso di iniziare ad imitarla con colori scuri, tacchi altissimi con plateau e soprattutto scegliendo qualche accessorio o capo in pizzo, Jenna Ortega stupisce tutti con un cambio look inaspettato. La donna per i Golden Globe sceglie un look che nessuno si aspettava.

Che fine ha fatto il nero, il pizzo, la sensualità e soprattutto la personalità 'Addams'. Jenna ha deciso di sfoggiare un vestito estremamente romantico di un colore veramente inaspettato. Molti hanno apprezzato questo cambio look mentre altri si aspettavano qualcosa di più iconico visto che la stessa sta dettando le ultime tendenze portando in auge lo stile gotico.

