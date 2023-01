Poco spazio nell'armadio? Piega i maglioni così per ridurre il volume

Il vostro armadio è sempre in disordine? Non avete più spazio per i maglioni caldi e voluminosi: ecco la soluzione che fa per voi

Non tutti possono permettersi il lusso di avere una perfetta cabina armadio come quelle che vediamo spesso nelle case delle star. I nostri vestiti non sono accuratamente piegati e metti in ordine cromatico dalla sfumatura più chiara alla più scusa come spesso vediamo nei guardaroba delle star. Eppure in questi anni ha popolato il trend di tenere tutto perfettamente in ordine. Anche i disordinati cronici hanno acquistato i contenitori per i cassetti, le stampelle tutte uguali e hanno cercato nel loro piccolo di rendere impeccabile il proprio guardaroba. Eppure a creare sempre caos e disordine sono i maglioni: capi voluminosi che occupano non solo tanto spazio ma che spesso ci costringono a metterli sparsi per vari cassetti creando un disordine non indifferente.

Non c'è bisogno di aspettare il cambio di stagione per poterli mettere sottovuoto ed avere di nuovo una parvenza di ordine: ecco un trucchetto per piegarli ed avere non solo più spazio ma anche sempre tutto in ordine.

Piega i maglioni così e il tuo armadio non sarà mai più in disordine!

Tantissimi sono i video che spopolano sul web per come mantenere tutto in ordine. Alcune volte ci si imbattiamo in video di accurati metodi per piegare i panni e posizionarli in valigia per recuperare più spazio. Sicuramente non troverete i panni tutti stropicciati e compressi ma sfatiamo un mito, avere più spazio arrotolando maglioni e pantaloni non vi consentirà di portare più vestiti: ciò che conta non è lo spazio ma il peso delle valigie quindi questo è un ottimo trucchetto da seguire quando state ritornando dalla vostra meta e avete fatto tantissimo shopping.

La tecnica di arrotolare i panni sembra essere la soluzione migliore anche per i nostri guardaroba. Se non si ha spazio per appendere tutti i jeans, arrotolarli è la soluzione ma la vera soddisfazione di questo metodo la danno i maglioni che, piegati normalmente, occupano sempre tantissimo spazio.

Per piegare i maglioni si parte dalle maniche che devono essere raccolte verso l'interno.

Successivamente si piega l'attaccatura delle spalle verso l'interno.

Ripiegato il maglione su sé stesso, l'orlo delle maniche va infilato nelle pieghe che si sono formate tra le spalle e il collo.

Solo così il maglione sarà perfettamente piegato e non perderà la sua forma anche se messo in verticale.

Grazie a questo trucchetto di The Wom Fashion riuscirete a recuperare tanto spazio e dire addio, una volta e per sempre al caos.

