Meteo Campania: cosa fare oggi a Avellino e Salerno

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Che tempo farà oggi a Avellino e Salerno e non solo? Scopriamolo!

Napoli

In questo momento a Napoli il clima è di pioggia moderata. L'umidità è del 63%, la temperatura media è di 14.92°C, con un minimo di 12.92°C e massimo di 14.92°C. Il vento soffia a 10.49 km/h e c'è una percentuale del 49% di nuvolosità nel cielo della città. In base alle condizioni meteorologiche attuali a Napoli, si può fare passeggiate al coperto o esercizio fisico indoor comodo. Potrebbe essere un'ottima opportunità per guardare un film o fare una partita casalinga come giochi di società, ecc. Anche altre attività creative come la pittura e l'artigianato possono venire divertendosi in questo tempo di pioggia moderata con l'umidità del 63%, la temperatura media di 14.92°C e il vento che soffia a 10.49 km/h e il cielo nuvoloso visibile nella maggior parte della città (al 49%).

Avellino

Il tempo a Avellino è piovoso con piogge moderate. Il tasso di umidità è del 71%, la temperatura media è di 12°C, la temperatura minima 9.11°C e la temperatura massima 12.01°C. La velocità del vento è 6.46 km/h e vi sono forti nuvole che coprono il 76% della volta celeste. Oggi in base a questo meteo, puoi fare alcune attività all'interno come guardare un film o leggere un libro. Puoi organizzare una serata con amici intrattenendovi con giochi da tavolo o videogiochi. Se sei un appassionato di cucina, proporre qualche ricetta culinaria diversa sarebbe divertente. Purtroppo queste condizioni meteo non sono ideali per stare fuori e intensificano la sensazione di noia, ma potresti sempre programmare qualcosa per il futuro ed escursione nella natura!

Caserta

A Caserta oggi c'è un clima di pioggia a moderata intensità. L'umidità è del 68%, con temperatura media di 13,88°C, minima di 10,71°C e massima di 13,88°C. La velocità del vento registrata è di 7,78km/h ed il cielo nella zona è principalmente nuvoloso al 64%. Essendo una giornata piuttosto nuvolosa con moderata intensità di pioggia, oggi a Caserta potrete fare varie attività per passare il tempo inoltre. Se vi piace restare all'interno, potete dedicarvi a qualche divertente hobby come leggere di libri, visionare alcuni film o serie tv che amate oppure creare delle opere orafe. Potete anche usufruire dell'atmosfera malinconica fuori casa ed andarvi ad un appuntamento culturale. Andando a visitare mostre d’arte, un museo della vostra zona, svagandovi in un parco cittadino e navigando intorno alla magia di un lago vicino. Infine, organizzare tranquillamente un sentiero escursionistico lungo i percorsi natural

Salerno

Il tempo a Salerno è piovoso moderato. L'umidità è del 90%, la temperatura media è di 9,22 °C e le temperature minima e massima sono rispettivamente 6,63 °C e 9,52 °C. La velocità del vento è di 4,87 km/h con un 96% di nuvolosità. In base alle condizioni meteo di Salerno, potresti organizzare un programma indoor. Potresti prendere in considerazione attività come la lettura, guardare un film o giocare a qualche gioco da tavolo in compagnia della famiglia o degli amici. Se stai cercando delle idee più creative, controlla online per eventi dal vivo che possano essere seguiti a distanza come concerti in streaming o visite virtuali di musei ed esibizioni artistiche.

Benevento

A Benevento il clima è di pioggia con piogge moderate. L'umidità si aggira attorno al 74%, la temperatura media è di 11.95 °C, la temperatura minima di 7.74°C e la temperatura massima di 11.95°C. La velocità del vento è 8.26km/h e l'indice percentuale di nuvolosità è 36%. Con questo meteo a Benevento, oggi è un giorno di pioggia con piogge moderate. L'umidità è alta e la temperatura si aggira attorno a 11.95°C. Il vento tira forte con una velocità media di 8.26 km/h ed i cieli son parzialmente nuvolosi al 36%.

Paeestum

Il clima a Paestum è di pioggia moderata. L'umidità è al 82%, con una temperatura media di 14,23°C e una temperatura minima di 11,23°C e massima di 14,49°C. La velocità del vento è 7.88 Km/h ed il cielo è molto nuvoloso (75%). In base a questo meteo, potresti fare molte attività per trascorrere una piacevole giornata a Paestum. Per prima cosa, potresti visitare alcune delle storiche rovine della città, come il Tempio di Apollo e la Basilica. Poiché le condizioni meteo non sono favorevoli alla spiaggia - anche se puoi tranquillamente deciderne di andarci lo stesso tenendo ben presente l'importanza della protezione solare! - è sempre un'ottima idea esplorare i dintorni con un picnic in campagna o con un escursione nell'entroterra paesano. Se amate l'arte, Paestum ha diversi musei e gallerie da visitare al chiuso. Inoltre, avendo la temperature media con 12-15