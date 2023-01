Clizia Incorvaia confessa: "Mi sono sempre sentita a disagio ma da oggi non più"

Clizia Incorvaia parla spesso del suo corpo sui social ma questa volta fa una dichiarazione che nessuno si aspettava: ecco quale parte del suo fisico la mette a disagio

Clizia si è sempre contraddistinta per il suo look e la sua bellezza. La donna stava studiando giornalismo quando le prime agenzie hanno iniziato a chiedere sempre più spesso alla Incorvaia di posare. Il suo stile ricercato, i suoi occhi magnetici e i capelli biondi hanno aperto alla donna le porte nel mondo della moda. La stessa ha raccontato che all'inizio cercava di curare tantissimo il suo corpo spesso rinunciando anche a mangiare. Mettere anche un sol grammo era un problema e persino in vacanza si portava la bilancia per assicurarsi di non aumentare di pero. Oggi, dopo due gravidanze, Clizia ha comunque una forma smagliante ma non è più legata alle drastiche diete o al numero che vede sulla bilancia. La incorvaia spera che anche i suoi follower, seguendo il suo esempio, possano iniziare ad avere un rapporto sano con il proprio corpo e questa volta si mette nuovamente in discussione raccontando come ha affrontato un grandissimo disagio.

Clizia Incorvaia: ecco cosa ha fatto per superare un grandissimo disagio

Clizia questa settimana si sta preparando a tantissimi eventi ed oltre ad aver tagliato i capelli e cambiato look per questo 2023, ha deciso di portare con sé i suoi follower in giro a far compere. Questa settimana, dopo aver provato tantissimi abiti ha deciso anche di abbattere un disagio che ormai da tempo la 'costringeva' a scegliere di sfoggiare sempre una capigliatura lunga e sciolta. La donna confessa di aver sempre 'odiato' le sue orecchie che per i suoi gusti sono troppo grandi ed ha sempre preferito nasconderle.

Come rimediare? Clizia ha pensato di ornare le sue orecchie: "Sono grandi quindi posso fare tanti buchi e decorarle".

'Ho deciso di vestirle' scrive nelle storie mentre mostra a tutti il momento in cui si fa un piercing e poi confessa: "Oltre a questo che desideravo tantissimo ho deciso di riaprire anche due vecchi buchi".

Questo è il nuovo piercing di Clizia ma sembra che la donna sia intenzionata a riempirsi di accessori così da trasformare le sue orecchie in un punto di forza e soprattutto in linea con le ultime tendenze.

