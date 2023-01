Barbara D'Urso nuovamente sotto accusa: "Sei megalomane", il web ormai è stufo

Ancora critiche per Barbara D'Urso: "Sei megalomane", anche gli utenti del web non ne possono più.

Barbara D'Urso è senza ombra di dubbio una donna che divide il web e soprattutto i telespettatori. La donna ha esordito giovanissima come valletta e successivamente ha capito di avere tutte le carte in regola per poter ottenere le redini di una conduzione. Oggi non solo è una presenza fissa ogni pomeriggio su Canale 5, ma spesso viene ancora scelta da Mediaset come conduttrice di programmi in prima serata: lo scorso anno ha ad esempio condotto La Pupa ed il Secchione e viceversa. Gli scorsi anni invece si batteva con Mara Venier la domenica pomeriggio e ancora ha ripreso il Grande Fratello Nip e ha condotto anche un programma che porta il suo nome Live Non è la D'Urso. Dopo anni passato in tv, Barbara ha deciso di non abbandonare il suo affezionato pubblico ma ha deciso di dar spazio a nuove passioni: le sue amiche ed il teatro.

Con le prime ha aperto un podcast e, sempre sostenuta dalle stesse, ha deciso di ritornare a teatro. Ad oggi Barbara conduce solo Pomeriggio 5 ma è attivissima sui social dove non solo pubblica tantissime storie durante la giornata ma posta anche alcuni scatti dei suoi look, del suo lavoro e delle sue passioni.

Ancora critiche per Barbara D'Urso, questa volta intervengono i suoi follower: "Avete scocciato"

La donna ha postato una nuova foto in cui danza con Gianni, il suo istruttore. Dopo aver trascorso le vacanze natalizie al mare lontano dalla tv e dal parquet della sala da ballo, questa settimana è ricominciata con tutti i buoni propositi. La D'Urso pubblica questa foto e ancora una volta si scatena una pioggia di commenti negativi. Tutti criticano la donna soprattutto perché, a differenza delle altre foto che ha postato negli scorsi giorni, non è né truccata né ha modificato la foto con dei filtri. I più cattivi fanno notare che quando non ritocca le foto ed indossa lo 'stucco' si notano i segni del tempo che inesorabilmente passa anche per lei. Alcuni l'accusano anche di essere 'megalomane'.

Megalomane perché ha postato una foto mentre danza. Barbara può piacere o no ma questa volta a difenderla non sono solo i suoi fan ma anche altri utenti del web che si sono imbattuti nei tantissimi commenti negativi. Barbara può piacere o no ma di certo non ci sono motivi per offenderla anche per uno scatto senza trucco mentre balla. Ecco allora che intervengono persone più sagge che sottolineano che, nonostante non essendo grandi ammiratori della donna partenopea, a volte le offese sotto le sue foto sono veramente insensate.

