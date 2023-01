Barbara D'Urso sommersa dalle critiche: "Preparati all'ennesimo flop", i telespettatori sostengono il rivale Alberto Matano

Sotto l'ultimo post di Barbara D'Urso i telespettatori si scatenano: critiche e riferimenti al rivale Alberto Matano.

Barbara D'Urso si è presa una lunga pausa dalla tv. Sembra quasi impossibile pensarlo visto che non molti anni fa cercava qualsiasi fascia oraria disponibile sulla rete Mediaset per stare con il suo amato pubblico. "Il mio cuore è prima dei miei figli e poi vostro", questa è l'iconica frase della D'Urso che in tutti questi anni ha chiuso tantissime trasmissioni su Canale 5. Dal pomeriggio alla notte dalla settimana ai festivi: Barbara era pronta sempre a far compagnia al suo pubblico con argomenti di cronaca e attualità ma anche con interviste e programmi di intrattenimento. La D'Urso è inarrestabile ma per questo nuovo anno ha deciso di dedicarsi ad altre passioni. Innanzitutto non ha accettato, o forse non sono stati proposti, tutti i programmi che ha condotto gli altri anni.

Ha deciso di dedicarsi alle sue amiche lanciando un podcast insieme alle fidate compagne di vita ed ha deciso di ritornare a recitare a teatro. Barbara sta iniziando un nuovo capitolo della sua vita ma non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo pubblico di Canale 5 che alle 17:00 prepara sempre il 'caffettuccio' da gustare in compagnia dei suoi servizi a Pomeriggio 5.

Barbara D'Urso sommersa dalle critiche: tutta colpa di Alberto Matano

La conduttrice partenopea per le vacanze natalizie ha lasciato la sua fascia oraria e ha ricaricato le pile con una lunghissima vacanza. Questa settimana però è tornata a farci compagnia ogni pomeriggio e per festeggiare questo ritorno crea un video con tutti i suoi ultimi look che ha sfoggiato in questi primi mesi in trasmissione. Scelta che alcuni utenti hanno criticato in quanto ritengono che sia l'ennesimo modo per la conduttrice di mettersi in mostra.

Arrivano poi i commenti ancor più cattivi. Alcuni sostengono di non seguire più la D'Urso come un tempo e che anche quest'anno deve prepararsi a un drastico calo di ascolti. A concorrere con lei sulla Rai c'è Alberto Matano che sotto il suo post viene citato in continuazione dagli utenti.

I contenuti social possono piacere o no ma dobbiamo ammettere che alcuni commenti che riguardano la sua trasmissione hanno una vena veramente cattivissima, soprattutto perché si cerca di inimicare e mettere l'uno contro l'altra dei professionisti.

