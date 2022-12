Barbara D'Urso, festa di Natale tra amici vip: "Sono tutti invecchiati tranne lei" - la Foto

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha pubblicato alcuni scatti direttamente la una Festa di Natale: ecco quali sono gli amici famosissimi che hanno festeggiato con lei.

Barbara D'Urso è tra i volti più amati della televisione italiana e non è un mistero che ami fare festa e divertirsi insieme agli amici di sempre. La conduttrice di Pomeriggio Cinque anche quest'anno si gode le vacanze natalizie insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, per l'occasione ha deciso di festeggiare in allegria e i suoi scatti hanno scatenato i fan sul web.

La D'Urso anche nelle vacanze estive regala siparietti divertenti ai suoi follower tra cenette gustose e bagni in piscina. Non mancano gli scatti social dei suoi outfit con look sempre audaci e in questo periodo ovviamente a tema natalizio. Scopriamo con chi ha festeggiato Barbara, si tratta di volti conosciuti del mondo dello spettacolo.

Natale con Barbara D'Urso: le foto scatenano i social

La conduttrice ha deciso di pubblicare video e foto di una serata semplicemente indimenticabile. Barbara infatti ha trascorso una serata all'insegna dell'amicizia insieme ad amici come Massimo Boldi, Teo Teocoli, Gerry Calà, Nicola Savino, Diego Abatantuono, Fausto Leali, Enzo Iacchetti e moltissimi altri.

I video mostrano una classica festa di Natale con buon cibo, fiumi di vino, musica e l'immancabile Karaoke che come sempre mette tutti d'accordo. Gli scatti pubblicati dalla conduttrice hanno scatenato i commenti e qualcuno nota che l'unica a non essere invecchiata è proprio lei. In effetti non è difficile individuare chi tra i tanti presenti sembra più giovane di tutti. Intanto però l'amicizia regna sovrana a quanto mostrano i video e le foto su Instagram.

Non è la prima volta infatti che la D'Urso pubblica estratti dei momenti di festa insieme ai cari amici di una vita. Si tratta di un legame a cui la conduttrice tiene moltissimo e che puntualmente cura ogni anno. All'appello mancava Mara Venier che lo scorso anno abbiamo visto festeggiare insieme alla conduttrice di Canale 5. Le due sono buone amiche anche se in passato in competizione nei palinsesti. Questa volta la Venier era impegnata in un concerto d'altri tempi, quello di Venditti e De Gregori. La rivedremo presto con la D'Urso, a quanto pare l'ennesima reunion potrebbe avvenire da un momento all'altro.

