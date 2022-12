Cristiano Ronaldo cerca quattro dipendenti, tutti i requisiti per candidarsi: lo stipendio è esagerato

Reduce dal Mondiale di Calcio in Qatar Cristiano Ronaldo offre lavoro a quattro persone nella sua immensa abitazione: ecco a quanto ammonta lo stipendio.

CR7 è uno dei giocatori più ricchi e famosi al mondo. Per ben cinque volta ha vinto il famoso pallone d'oro e con il suo talento ha conquistato il mondo intero. Lo abbiamo visto giocare nel suo Portogallo solo qualche settimana fa a pochi giorni dalla vittoria dell'Argentina che ha battuto la Francia. Oggi Ronaldo si prepara a guardare al futuro e soprattutto al suo addio al calcio che si fa sempre più vicino.

Cristiano è sposato con Giorgina Rodriguez e la coppia ha ben cinque figli di cui il campione è innamorato. Solo pochissimi giorni fa è apparso sui social un video in cui entrambi ostentavano le tante ricchezze e il regalo lussuosissimo che Giorgina ha fatto alla sua metà. Scopriamo cosa offre il campione ai quattro dipendenti che cerca disperatamente da collocare nella sua villa in Portogallo.

Ronaldo offre lavoro: a quanto ammonta lo stipendio e quali sono i requisiti

Cominciamo subito da due caratteristiche fondamentali che devono avere i dipendenti di Cristiano Ronaldo. La prima è la discrezione e la seconda è la fedeltà. Sappiamo bene che le ricchezze di Ronaldo sono notevoli a cominciare dalla sua villa immensa fino ad arrivare ai piccoli oggetti che la adornano. Ronaldo ha costruito infatti una dimora enorme per quando la sua carriera sarà finita e si godrà la vita quotidiana insieme alla moglie e ai figli.

Il campione offre lavoro a quattro persone di cui un cuoco e un maggiordomo. Lo stipendio mensile per ciascuno dei quattro dipendenti sarà di 6 mila euro netti al mese. Una cifra decisamente esagerata considerando la media degli stipendi in Europa ma davanti alla quale Ronaldo non si tira indietro. Il campione si prepara adesso a lasciare il suo Portogallo per dirigersi in Arabia Saudita dove guadagnerà circa 200 milioni all'anno. Una cifra da capogiro che certamente gli darà modo di concludere la sua carriera in bellezza.

Intanto sembra che molte persone si siano candidate per il posto di lavoro che ovviamente prevede che i dipendenti si trasferiscano proprio nella dimora del calciatore che è immensa.

