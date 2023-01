Alice Campello dopo il parto finisce in terapia intensiva: i fan sono preoccupati

Alice Campello e Alvaro Morata annunciano l'arrivo della loro principessa: dopo 24 ore ancora non si hanno notizie della modella. I fan sono preoccupati.

Alice Campello e Alvaro Morata aspettavano con ansia l'arrivo di questa cicogna. Una volta nati i due gemellini, Alice non ha mai negato che, nonostante le difficoltà e la stanchezza, voleva allargare la sua famiglia. Arriva poco dopo un altro maschietto, Edoardo, che si aggiunge alla 'squadra di calcio' Morata. La donna ha poi raccontato a Verissimo che per ora si sarebbero occupati di queste piccole pesti ma il suo desiderio era quello di avere cinque figli e soprattutto desiderava la sua principessa.

Dopo uno scherzo che Alice ha fatto il primo aprile dello scorso anno, Alvaro sembrava particolarmente deluso che la notizia della gravidanza della moglie non fosse vera. Poco dopo però sui social annunciano l'arrivo del quarto figlio. Con una foto in cui si trova in braccio al suo compagno, con i fumogeni colorati, annunciano l'arrivo della tanto attesa principessa. In questi periodo hanno postato sui social tantissime foto e il pancione di Alice era ormai pronto ad esplodere. Il nove gennaio i due annunciano che la donna sta per entrare in sala parto e dar vita alla sua bambina.

Alice Campello e Alvaro Morata annunciano l'arrivo della quarta figlia: la modella finisce in terapia intensiva

La donna ha annunciato di essere ormai arrivata al termine e dal letto dell'ospedale si dice pronta a mettere al mondo la bambina. Bella, questo il nome che hanno scelto per la prima principessa di casa tanto desiderata. La donna e il calciatore della nazionale spagnola hanno pubblicato una fugace storia che, così come prevede Instagram, dopo 24 ore si è cancellata. La donna ha dichiarato solo di essere tanto stanca dopo il parto avvenuto il 9 gennaio. Da quel momento non si hanno più notizie di Alice e la bambina fino a quando Alvaro rompe il silenzio.

Alice in questi giorni aveva un pancione veramente grandissimo, i due gemelli di quattro anni e il 'piccolo' ormai non più di casa di 2, baciavano la pancia di Alice preoccupandosi del parto. Hanno cercato di prendersi cura della loro mamma che ieri li ha lasciati a casa mentre con Alvaro si dirigeva in ospedale. Dopo 24 ore dalla storia in cui la donna era molto provata, arriva il post di Alvaro che dichiara che dopo la nascita della principessa tanto desiderata, Alice è stata messa in terapia intensiva per alcune complicazioni. Dice che la mamma della sua bambina è forte e sicuramente si rimetterà presto grazie alle cure e alle attenzioni dei medici della Clinica Universidad de Navarra che in questo momento la stanno assistendo.

