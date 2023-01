Alessia Marcuzzi a pochi minuti dal debutto a Boomerissima: "Finalmente il grande giorno è arrivato!"

Una giornata veramente movimentata per Alessia Marcuzzi che ora, tra pochissimi minuti debutterà in Rai.

Ormai lontana da due anni dalla televisione, questa settimana abbiamo avuto una bella dose di Marcuzzi. Alessia è stata ospitata a tantissime trasmissioni del palinsesto che le ha dato la possibilità di rimettersi in gioco e ripartire per una nuova avventura. Nata come co-conduttrice, Alessia ha sin da subito dimostrato di poter avere in mano le redini di un programma. Opportunità che le è stata concessa da Mediaset e che le ha dato modo di sperimentare con diversi format. L'ultima volta che l'abbiamo vista sulla rete nazionale di Pier Silvio Berlusconi è stato quando Maria De Filippi l'ha scelta come conduttrice di Temptation Island Vip. Il programma che ha segnato la fine dei rapporti lavorativi con la Mediaset ma non di certo con Maria. La Marcuzzi ah infatti accettato l'invito della moglie di Maurizio ad Amici quest'anno.

Questa settimana l'abbiamo vista invece ai Soliti Ignoti e non solo, Alessia ha creato un hype, come direbbero i ragazzi della Generazione Z, pazzesco per questo suo nuovissimo debutto a Boomerissima. Il programma che lei stessa ha ideato e che ha proposto a Stefano Coletta e che segna il suo ritorno ufficiale in tv dopo due anni di assenza.

Alessai Marcuzzi: "Ci siamo", finalmente inizia la nuova avventura della conduttrice

Il 2022 non s è solo concluso con la notizia del suo ritorno in tv ma anche con l'annuncio della sua separazione. Per i suoi 50 anni, compiuti a novembre, la donna ha stravolto completamente la sua vita. In questo 2023, oltre a dedicarsi alle sue aziende Luce e Marks&Angles ha deciso di ritornare sotto le luci della ribalta e ormai manca pochissimo. Per la puntata di Boomerissima sono stati già annunciati i suoi ospiti speciali: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi, Luciana Littizzetto, Max Pezzali, Claudia Gerini, Max Giusti, Sabrina Salerno, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e ospite d'eccezione il suo ex compagno Francesco Facchinetti.

Sappiamo che si metteranno a confronto diverse generazioni e ci immergeremo nuovamente nei trend del passato. Con questo cast che si cimenterà nei diversi giochi pensati dalla Marcuzzi sicuramente le risate saranno garantite. Non ci resta, a pochissimi minuti dalla prima puntata, che augurare ad Alessia un grandi in bocca al lupo per il suo ritorno sugli schermi.

