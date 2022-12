Bianca Atzei in ospedale ma non per partorire, Stefano Corti fa chiarezza: "Ha avuto alcuni problemi"

Bianca Atzei sparisce dai social, molti pensano che sia per il parto ma il compagno Stefano Corti chiarisce: "Ha avuto alcuni problemi"

Dopo ben tre anni a cercare di allargare la famiglia, Stefano e Bianca, quest'estate hanno dato il lieto annuncio: finalmente erano in attesa. Ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin hanno poi rivelato di aspettare un maschietto, il secondo di Stefano. La iena ha infatti già un altro figlio conosciuto quando ormai era già grande. Prima di lavorare nel mondo dello spettacolo era un animatore nei villaggi turistici e sembra che proprio lì abbia incontrato la madre di suo figlio che dopo qualche anno è riuscito a ricontattarlo e presentarsi il bambino.

Stefano ha ammesso di essersi perso i primi anni di vita dell'ormai ragazzo ma che con Bianca cercano di coinvolgerlo quanto più possibile nei preparativi e all'arrivo di questo fratellino. I due sono emozionatissimi soprattutto perché Bianca era già rimasta in attesa ma purtroppo, ad un passo dal poterlo annunciare, ha dovuto interrompere la gravidanza. Un dolore che ancora oggi, nonostante il lieto fine, tormenta ancora il cuore della coppia. Bianca poi è stata ospite del programma del compagno: Le Iene dove ha raccontato di essere molto in ansia per il parto. Da quando l'abbiamo vista in tv, Bianca è sparita dai social.

Bianca Atzei ricoverata, Stefano Corti fa chiarezza: non si tratta del parto

Ospite a Le Iene ha annunciato che ormai mancava veramente pochissimo al parto. Confessò che aveva alcune preoccupazioni per il parto e che cercava di non pensare al dolore e alle pene che si raccontano. Ha cercato di pensare che nonostante la paura e la fatica che l'attende, conoscerà l'amore più grande della sua vita. Un messaggio commovente in cui si è fatta portavoce anche dei sentimenti del suo compagno che non vede l'ora di diventare per la seconda volta papà. Bianca ha commosso tutti ma dopo il suo intervento è sparita dai social. Molti credevano quindi che fosse giunto il momento tanto atteso. La gestazione non era ancora terminata quindi in moltissimi si sono preoccupati ma a far chiarezza è Stefano che pubblica questa storia.

Effettivamente Bianca è in ospedale ma non si tratta di un ricovero dovuto alla nascita di suo figlio. Come scrive Stefano, oltre alla polmonite ha avuto altri problemi ma è in ottime mani ed in fase di ripresa.

