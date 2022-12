Bianca Atzei senza filtri racconta le sue paure sul parto: "Ho deciso di affidarmi alla competenza dei medici"

Bianca Atzei ospite dell'ultima puntata de Le Iene racconta le paure della sua gravidanza ormai al termine.

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno raccontato felicissimi a Silia Toffanin che sarebbero diventati presto genitori. Bianca dopo una grandissima delusione d'amore è tornata a sorridere proprio con l'inviato de Le Iene. I due pubblicano tantissimi video su Instagram in cui si evince quanto siano complici. Quest'estate hanno annunciato di essere in attesa e da quel momento ad ogni matrimonio Bianca ha sempre preso il bouquet: chi segue con tanto affetto la coppia spera che dopo la nascita di Noa Alexander, i due convolino presto a nozze.

Il periodo è particolarmente roseo ma Bianca e Stefano non hanno mai nascosto le difficoltà che hanno dovuto superare. La coppia hanno infatti dovuto affrontare un aborto. Ad un passo dall'annuncio i due hanno scoperto che il cuoricino del loro bambino non batteva più e tristemente hanno annunciato di vivere il dolore più grande della loro vita. Dopo tre anni è finalmente arrivata la cicogna ma sembra che Bianca ad un passo dal parto, stia facendo i conti con alcune ansie e paure.

Bianca Atzei confessa le sue paure ad un passo dal parto: "Cerco di non pensarci"

Questa nuova edizione de Le Iene è stata caratterizzata da un inizio trasmissione estremamente significativo: tantissimi sono stati gli ospiti, per lo più donne che hanno deciso di affrontare diverse tematiche. Carlotta Ferlito, l'atleta olimpica ha parlato della sua disciplina così come Giulia Salemi, essendo iraniana è stata la voce di tutte le donne che ancora oggi lottano per la propria libertà. Ospite dell'ultima puntata proprio la compagna di Stefano che mantenendosi il pancione ha raccontato alcune paure di questo ultimo periodo della sua gestazone.

Dopo la terribile esperienza Bianca ammette di aver cercato di godersi ogni attimo di questo magico periodo nonostante alcune volte si sia fatta sopraffare da ansie e paure. Bianca ha 35 anni ed è proprio con queste imminente nascita che diventerà mamma. Tantissime sono le donne come lei che hanno paura del futuro: di solito si dice che quando nasce una nuova vita nasce anche una mamma e che prima di allora è normale non sentirsi all'altezza di una tale responsabilità a vita. Eppure Bianca e Stefano questo momento l'hanno desiderato ed ora, ad un passo dalla fine, quando la paura prende il sopravvento, Bianca confessa che al posto di chiamare la sua ginecologa pensa di dover solo respirare ed affidarsi alla biologia e alla competenza dei medici.

Respira e cerca di essere fiduciosa e nonostante il parto la spaventi tantissimo immagina che appena nascerà Noa lei e Stefano lo accoglieranno esattamente con lo stesso amore di quando tre anni fa hanno cercato di allargare la famiglia.

