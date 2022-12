Agrifoglio di Natale, il segreto per ottenere le bacche rosse: attenzione a quest'errore

Come ottenere un agrifoglio perfetto a Natale? Ecco tutti i segreti per bacche rosse e super decorative.

A Natale la fantasia gode di grande spazio nelle nostre case, nelle strade delle città e anche nei luoghi di lavoro. Decorare e addobbare per il Natale è una vera e propria passione per chi ama la magia del Natale. Il grande classico di questo periodo è sicuramente l'albero con le palline e le luci ma anche il presepe che incarna l'antica tradizione cristiana e non solo. Insomma le idee non mancano se aggiungiamo la leggenda di Babbo Natale che da anni incanta piccoli e grandi con la consegna dei regali a sorpresa.

Una delle piante simbolo di questo periodo è sicuramente l'agrifoglio caratterizzato dalle foglie a punta e da bacche rosse che decorano gli ambienti della casa. Cosa succede se le bacche non riescono a fiorire? Ecco tutti i segreti per evitare questo spiacevole errore, senza le bacche infatti la piante non è per niente decorativa.

Le bacche dell'agrifoglio: tutte le soluzioni per ottenere una pianta coloratissima

Cominciamo subito dal primissimo errore che non permette all'agrifoglio di far spuntare le sue bacche colorate. La luce è fondamentale ed è probabile che la pianta non riesca a fiorire se la teniamo sempre al buio. Il secondo errore è quello di comprare un agrifoglio maschio, non tutti sanno infatti che è l'agrifoglio femmina a far fiorire le sue bacche colorate. Una soluzione efficace potrebbe essere quella di comprarli entrambi e piantarli vicini, il maschio aiuterà la femmina a far fiorire le sue bacche più belle.

Anche l'età di questa pianta è fondamentale, gli agrifogli giovani non riescono a far spuntare le bacche dunque sarà impossibile ottenerle. Anche la potatura è fondamentale e se la pianta viene tagliata in maniera sbagliata il risultato sarà disastroso. I rami più importanti non devono subire traumi e in questo modo possiamo preservare le sue bacche. Aiutiamo l'agrifoglio a fiorire già nelle settimane precedenti al Natale curando con attenzione la pianta ma soprattutto acquistando quella giusta. Possiamo rivolgerci al nostro giardiniere di fiducia e ottenere un agrifoglio davvero perfetto.

