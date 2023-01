Soleil Sorge rompe il silenzio su un noto cantante italiano: "Ho avuto modo di conoscerlo bene"

Soleil Sorge ha il dente sempre più avvelenato: ecco chi è entrato questa volta nel mirino dell'opinionista.

Soleil Sorge è riuscita nella scorsa stagione del Grande Fratello Vip ad aggiudicarsi il titolo di regina indiscussa delle dinamiche. Il suo triangolo con Belli e Duran, il suo scontro con Raffaella Fico e tantissimi altri concorrenti, hanno reso Soleil un personaggio 'indispensabile'. Se non fosse stato per la Sorge non avremmo visto tutte quelle dinamiche anche se, proprio come accadde all'Isola dei Famosi, dopo un po' il pubblico si stufa dei caratteri troppo peperini e litigiosi e premia chi invece mantiene la pace. Soleil, proprio come era già successo all'isola viene eliminata ma Alfonso non vuole assolutamente rinunciare all'Influencer. Per questa nuova edizione decide di averla insieme a Pierpaolo per il Grande Fratello Vip Party ed in assenza della Bruganelli la ragazza diventa una vera e propria opinionista in studio.

Tornata dietro lo schermo, anche in queste breve, ma intensa esperienza, la donna ha dimostrato di non mandarle di certo a dire. Se pensa che qualcosa non sia in linea con il suo pensiero e la sua verità lo espone senza peli sulla lingua seppur spesso venga etichettata, proprio per questo comportamento come una stro**a.

Soleil Sorge rompe il silenzio su un cantautore famosissimo: "Con lui..."

Non ha caso ci ha scritto un vero e proprio manuale su come deve comportarsi la stro**a per eccellenza. Dopo aver sentito tantissimi vipponi etichettarla in questo modo la Sorge ci ha scritto un libro e creato un vero e proprio personaggio. Ovviamente non ha perso l'occasione nel suo libro per sparare a zero su ex fidanzati e anche sui concorrenti dei diversi reality al quale ha partecipato. Tra questi nel suo mirino finisce un famosissimo cantautore italiano: Riccardo Fogli.

I due hanno vissuto l'esperienza in Honduras e dobbiamo dire che se Soleil ha un commento negativo su tutti gli ex naufraghi, a salvarsi sono solo Jeremias Rodriguez, che è diventato dopo l'esperienza il suo fidanzato e Riccardo Fogli.

Dice che solo con lui è riuscita a sentirsi apprezzata. Di Riccardo ha apprezzato la carriera, i valori, le storie della sua famiglia e soprattutto la bontà d'animo che, in un mare di serpi, l'ha aiutata a non mollare mai e tenere duro per tutto il tempo in cui è stata una naufraga honduregna.

