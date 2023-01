Clio Makeup: "I prodotti skin care che mi salvano la vita", alcuni sono particolarissimi

Clio Makeup condivide i suoi prodotti preferiti per una pelle perfetta: non sono solo del suo band ma anche di famosissimi marchi.

Clio ha lanciato la sua linea makeup ma ha deciso di spingersi oltre e sperimentare anche con la skin care. La donna ha, in tanti anni di carriera, provato veramente tantissimi prodotti e formulazioni e dobbiamo ammettere che i suoi prodotti sono di altissima qualità. La prima volta che si è lanciata sul mercato è stato con collaborazioni. Forse sono in pochi a ricordare le palette di Clio ispirate ai suoi gatti non solo nei colori ma anche nei packaging. Successivamente ha aperto il suo brand lanciando prima i rossetti, poi le tinte e poi ombretti, fondotinta, lucidalabbra, illuminanti, blush e chi più ne ha più ne metta. Mentre sperimentava i colori e le formulazioni che potessero essere degne del suo nome non ha mai smesso di collaborare con altri brand e sperimentare. Ecco perché nei suoi 7 prodotti salva vita non ci sono solo ed unicamente i suoi ma anche quelli di brand concorrenti.

Prodotti salva vita: ecco quelli preferito dall'esperta di makeup e skin care Clio Zammatteo

La donna ha lanciato come primi prodotti della sua skin care burro e detergente per la doppia detersione. il primo prodotto prodotto è l'acqua termale. Clio la utilizza da anni è non è la prima volta che ne parla e la mostra. Spesso compra delle maschere che devono essere imbevute di prodotto e sceglie proprio l'acqua termale per purificare ed idratare la pelle.

Il suo Superstrucco si aggiudica un posto tra i suoi prodotti preferiti. La donna confessa che spesso per viaggiare lo travasa in altri pirottini: basta veramente una piccolissima quantità per struccare una full face.

Daily microfoliant di Dermalogica: esfoliante in polvere delicatissimo che utilizza tutti i giorni.

Per chi conosce Clio sa che la donna ama particolarmente le maschere in tessuto ma la sua preferita è Super Plumping di Fillerina.

Prodotto che ha rivalutato negli ultimi anni e che si è aggiudicato un posto fisso nel suo beauty è il tonico Idratante Advanced Replenishing Paula’s Choice.

Perfetta per i rossori e la pelle secca la crema preferita di Clio è la cicaplast Baume B5 LaRochePosay.

In ultimo ma non per importanza l'olio. Lei sceglie sia il midnight recovery Kiehl’s

o in alternativa l'olio Elemis. Perfetto per idratare la pelle prima di andare a dormire o anche da mixare al fondotinta.

