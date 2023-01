Valentina Vignali confessa: "La pressoterapia aiuta ma non fa miracoli", non lasciatevi ingannare

Valentina Vignali sfata tutte le dicerie sulla pressoterapia: "Ecco il vero segreto di un corpo perfetto"

Valentina Vignali ha sempre diviso la sua vita tra il mondo della moda e lo sport. Conosciuta da moltissimi come influencer, modella e ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D'Urso, altri la conoscono per il suo lavoro da cestista. Il basket, ma in generale lo sport, è una grande passione della donna. Sempre in movimento, la Vignali ha un fisico veramente invidiabile. Quanto è entrata nella casa del Grande Fratello, forse complice anche la noia, le feste in cui si brindava spesso, la donna ha messo su qualche chilo attirando tantissimi commenti negativi. Tornata alla vita di sempre, Valentina non si è persa d'animo e ha dimostrato a tutti come la costanza e l'impegno ripaghino sempre. Oggi ha un fisico da urlo e non solo perché si allena costantemente ma anche perché spesso si concede qualche coccola in centri estetici.

Ad attirare l'attenzione di tutti è un trattamento di cui in settimana ha ampiamente spiegato nelle sue storie: si tratta della pressoterapia. La Vignali mostra un prima e dopo spiegando che con una sola seduta è riuscita a perdere quasi mezzo chilo di liquidi che il suo corpo trattiene sulle gambe. Tutti si sono subito entusiasmati di questa velocissima perdita di peso in meno di 40 minuti ma Valentina fa chiarezza.

Valentina Vignali spiega la pressoterapia: "Non esistono i miracoli"

Sicuramente i trattamenti estetici a cui si sottopone aiutano il suo corpo a restare sempre tonico e snello. La donna non nega che ogni tanto, oltre all'allenamento, si concede qualche coccola dove, a prendersi cura del suo corpo, sono gli esperti dei centri estetici in cui si reca. Valentina ha mostrato un prima e dopo di una pressoterapia ma poi spiega che per avere un fisico come il suo non esistono scorciatoie ma solo aiuti.

Il trattamento proposto da Valentina è inutile se non accompagnato da una sana e corretta alimentazione. Spiega soprattutto che, seppur seguendo un regime alimentare corretto, spesso le persone si ritrovano con un corpo che, seppur asciutto, non piace. Questo perché l'allenamento è fondamentale per poter scolpire e mettere massa nei punti giusti. I trattamenti aiutano ma sempre se associati ad una sana alimentazione e attività!

