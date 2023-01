Uomini e Donne, Maria De Filippi e Gianni Sperti attaccano Tina Cipollari per difendere Gemma Galgani: l'opinionista dà di matto!

Tina Cipollari litiga ancora una volta con Gemma Galgani e il suo corteggiatore Alessandro: intervengono Maria e Gianni in difesa della dama torinese.

La scorsa settimana Alessandro ha deciso di continuare la sua conoscenza con Gemma Galgani nonostante avesse mentito di essere stato con Paola. Dopo un'accesa discussione Tina si era alzata e aveva invitato Pamela e Silvia a lasciare le poltrone in quanto l'uomo è stato non solo bugiardo ma ha anche sminuito la donna con cui era stato la sera prima. A rimanere seduta sulla sedia Gemma che secondo Tina si sta per prendere un altro palo. La donna ha quindi continuato a sentire Alessandro che anche in questa puntata si siete a centro studio con numerosissime donne: prima chiarisce con Paola, dice di continuare a sentire Pamela e che, oltre a Gemma, si è aggiunta anche Cristina. L'opinionista ha quindi cercato di sostenere che il cavaliere stia sfruttando Gemma non perché sia realmente interessato ma solo perché è un volto noto del programma. In studio scoppia il caos e, in maniera del tutto inaspettata, intervengono anche Gianni e Maria in difesa della dama torinese.

Maria e Gianni difendono Gemma Galgani: Tina Cipollari dà di matto!

Tina si è particolarmente stranita quando anche Cristina si aggiunge alle conoscenze di Alessandro. Tra Paola con cui c'è già stata intimità e le sue nuove conoscenze, Pamela e Cristina, ritiene Gemma una presenza inopportuna. La donna sostiene che non è solo per l'età avanzata rispetto alle 'rivali' ma che proprio esteticamente è una donna completamente diversa dai canoni che ha mostrato di avere Alessandro. Maria dice che è offensivo per Gemma e prende le sue parti ed inaspettatamente anche Gianni sostiene il pensiero di Maria scagliandosi contro l'opinionista. "Non sto dicendo che Gemma è vecchia e brutta ma che rispetto le altre è molto differente come tipo di donna", cerca di spiegare ancora Tina senza però avere grandissimi risultati.

Ecco che interviene anche Gianni: "Perché tutti i tuoi uomini sono sempre stati uguali?", accusando Tina che anche lei non ha mai badato ad un canone estetico e soprattutto all'età degli uomini con cui si è interfacciata negli anni. Sottolinea poi che Gemma è una bella donna e che non sia un catorcio da buttare via.

Tina sostiene che Gemma le faccia pena in quanto sta elemosinando un sentimento da un uomo che sembra non essere interessato. Alessandro promette poi che uscirà con Gemma senza telecamere e che nel caso non scoccherà la scintilla sarà il primo a dichiararlo per non prenderla per i fondelli.

