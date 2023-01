Sanremo2023, spoilerato il brano di una cantante: Amadeus deve scegliere se squalificarla

Sembra che anche questo Sanremo partirà con una drastica decisione del direttore artistico Amadeus: squalifica per una delle cantanti più amate

Così come ogni anno, i cantanti di Sanremo vengono annunciati con largo anticipo dal Direttore Artistico. Durante il programma Sanremo Giovani, vengono poi svelati i titoli dei brani che verranno presentati in gara. Quest'anno la prima polemica parte con Madame: la ragazza è stata accusata di aver mostrato spesso dei certificati falsi che riguardano il vaccino contro il corona virus. Che Madame si sia vaccinata o no, questo ad oggi non interessa a nessuno, è forse il suo lunghissimo post un po' confuso sulla sua scelta di vaccinarsi o meno e di mentire a riguardo in tutto questo periodo a far tanto rumore sul web. Ora però fa rumore un'altra polemica che riguarda la squalifica o no di un'amatissima cantante: Giorgia.

Giorgia a rischio squalifica, il suo brano viene spoilerato: cosa deciderà Amadeus?

Come in molti ormai sanno le canzoni di Sanremo si ascoltano per la prima volta in assoluto quando i cantanti si esibiscono sul palco. Non è la prima volta però che qualche cantante in gara commette un errore e spoilera il testo. È già successo con Fedez che ha rischiato di non esibirsi al suo primo festival con la canzone 'Chiamami per nome', pubblicata accidentalmente sulle sue storie Instagram. L'anno scorso invece a farsi 'sgamare' è stato Gianni Mornadi con la sua canzone 'Apri tutte le porte'. Errori perdonati negli scorsi anni da Amadeus, direttore artistico, in quanto erano forse solo piccole parti delle canzoni avevano fatto il giro del web.

Questa volta però non si tratta di una piccola parte delle melodie o del testo ma l'intero brano di Giorgia viene scritto e riportato sul web. La cantante in uscita il 17 febbraio con l'album Blu, al suo interno si trova anche il brano presente al festival. Secondo Davidemaggio.it l'album è stato scaricato con un preorder sul sito di Discotecalaziale.com che nega di essere complici di questa divulgazione che in men che non si dica fa il giro del web.

Take a look at the lyrics of Parole dette male, the song that Giorgia will perform on the #Sanremo2023 stage! 💐👀 pic.twitter.com/OyQP30DNLi — Festival di Sanremo (en) (@sanremo_en) January 13, 2023

Il web aspetta con ansia la decisione del direttore Artistico Amadeus e ovviamente sono tantissime le pagine che stanno già commentando l'accaduto in modo ironico per cercare di sdrammatizzare sul grave danno che potrebbe compromettere la gara di Giorgia. Tra questi la famosissima pagina Instagram di Trash Italiano.

