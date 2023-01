Principe Harry messo sotto torchio dagli inglesi: dopo i librai ecco cosa stanno facendo i commercianti del suo libro Spare

Dopo i librai anche i commercianti Inglesi non reagiscono positivamente all'uscita del libro del Principe Harry: ecco cosa hanno fatto.

Il secondogenito di Lady Diana in questo momento è senza ombra di dubbio una delle personalità più chiacchierate. Il rampollo reale dopo aver compiuto il drastico gesto di abbandonare la corona ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti dopo i continui attacchi dei tabloid inglesi e soprattutto del silenzio dell'istituzione britannica. Harry ha deciso prima di allontanarsi ma di non tacere e poco dopo aver ufficializzato la rinuncia al titolo, con la moglie sono stati ospiti da Oprah Winfrey dove hanno gettato le basi di una guerra che ad oggi sta vedendo il suo apice.

I sudditi inglesi sono divisi: c'è chi sostiene l'istituzione e supporta tutti i membri della famiglia reale e chi invece appoggia i ribelli e ritiene che la monarchia debba 'morire' insieme all'iconica Regina Elisabetta. Alcuni librai hanno venduto il libro del principe mettendolo in vestina insieme ad un altro bestseller 'come uccidere la propria famiglia' per sottolineare il comportamento oltraggioso del principe che già dalla prefazione spara a zero su suo padre e suo fratello. Anche altri commercianti hanno deciso di mettere in vendita il libro che, volente o nolente, ha venduto oltre 400.000 copie in sole 24 ore. C'è chi lo legge per curiosità, chi per scoprire la storia di Harry e Meghan e chi invece vuole solamente conoscere i segreti della famiglia Windsor.

I commercianti furiosi con il Principe Harry: ecco dove hanno messo il suo libro Spare

Anche il popolo del web è diviso tra chi ama il libro di Harry e sta cercando di approfondire ogni minimo racconto e chi invece proprio non vuole conoscere la storia del Principe ma restare legato all'idea della monarchia che ormai da anni caratterizza la Gran Bretagna. Di tutta risposta i commercianti che continuano a sostenere la famiglia reale, non si sono fatti sfuggire l'occasione di grandi entrate per la vendita dei libri ma se nelle librerie questo è stato messo in vetrina con un famosissimo best seller che parla di come uccidere la famiglia, altri commercianti hanno deciso di venderlo così.

Il libro è ovviamente disponibile in quanto è uno dei più venduto del momento e molto probabilmente lo sarà anche in quest'anno corrente. Eppure hanno scelto di esporlo vicino la carta igienica sottolineando anche che potrebbe essere una grande alternativa per combattere la crisi.

