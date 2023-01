Federico Fashion Style in guerra con la ex Letizia: il parrucchiere rende nota la conversazione dopo la denuncia

Federico Fashion Style continua la sua battaglia legale con la ex compagna Letizia: oggi rende noti gli screen delle loro conversazioni

Da quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo, molti utenti del web hanno messo in dubbio la sessualità del parrucchiere che si dichiarava innamorato della sua Letizia che quattro anni fa l'ha reso padre. Anche a Verissimo, in una lunga intervista con la Tofannin dopo aver annunciato la sua separazione, la conduttrice ha chiesto se a pesare sulla relazione sono stati i continui commenti sulla sua sessualità. Federico ha dichiarato che non è stato questo ad allontanarlo da Letizia ma altri problemi che hanno portato inevitabilmente ad allontanarsi. La donna ha vissuto sotto lo stesso tetto di Federico per un primo periodo per la serenità della piccola Sophie ma dopo un po' ha fatto le valigie e con la bambina è andata via lasciando un grande vuoto nella vita dell'ex concorrente di Ballando con le Stelle.

Federico aveva confessato a Silvia che ancora faticava ad immaginare una vita senza la sua compagna di vita. Eppure dopo un po' questo sentimento ha fatto spazio alla rabbia perché il parrucchiere non riusciva a trovare con Letizia un accordo su come gestire la bambina. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è avvenuta proprio durante la festa della Befana. Il parrucchiere si reca ad Anzio per recuperare Sophie così come d'accorso scoprendo, bussando insistentemente alla porta, che la donna in realtà non solo non era in casa ma neanche in città. Senza alcuna esitazione si è recato dai Carabinieri per denunciare l'accaduto e da quel momento i due continuano a scontrarsi anche sui social.

Federico Fashion Style rende note le conversazioni con Letizia: "Non erano questi gli accordi"

Di buon mattino Federico pubblica un post dichiarando di essere stufo di alcuni comportamenti dell'ex Letizia. Aggiunge che ha sempre cercato di mostrarsi sorridente sui social ma questa volta vuole essere il portavoce di tantissimi altri padri che si trovano nella sua stessa situazione. Federico non prende solo le difese di questi genitori ma vuole da questo momento raccontare la sua verità affinché anche i suoi follower possano farsi un'idea su chi è realmente Letizia.

Nella storia che posta Federico c'è uno screen della conversazione con Letizia. La donna sembra aver richiesto che la bambina venisse riportata alla mamma prima della data stabilita dai legali. Federico le manda quindi la lettera del suo legale che le è stata recapitata ad inizio mese ricordando che gli accordi erano che la tenesse dal 6 al 13 gennaio. Federico sostiene inoltre che sta cercando di fare di tutto per ridurre il tempo da trascorrere con la piccola Sophie e che da questo momento renderà tutto pubblico visto che, stando a quanto dichiara, Letizia parla tramite terzi sui social.

LEGGI ANCHE: Federico Fashion Style, frecciatina all'ex moglie? L'indizio social spiazza i fan