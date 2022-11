Federico Fashion Style, frecciatina all'ex moglie? L'indizio social spiazza i fan

Il parrucchiere dei vip pubblica delle storie che spiazzano i fan: frecciatina all'ex moglie?

Federico Fashion Style è diventato famosissimo quando ha iniziato a curare il look di alcune vip romane. Tra queste sicuramente Giulia De Lellis che spesso si recava ad Anzio dove si trova il primo Salone delle Meraviglie. Successivamente ha debuttato in tv con il programma dedicato alla sua eccentricità, al suo lavoro e soprattutto alle sue tecniche innovative. Diventato il parrucchiere di tantissimi Vip ha iniziato ad aprire altri saloni in tutta Italia e ha riscontrato un successo strepitoso. Non solo si occupa di tagli e pieghe ma Federico ha anche una propria linea di accessori per lo styling dei capelli e una linea di Make-up.

Ultimamente sui social era apparso al suo pubblico diverso e poco dopo è arrivata la conferma: Federico si è lasciato con la madre di sua figlia Sofia.

Federico Fashion Style ha il dente avvelenato: saranno frecciatine all'ex?

Federico è andato da Silvia Tofanin e con le lacrime agli occhi ha dichiarato che nonostante si mostri sempre felice sui social il suo cuore è distrutto. Sapeva da tempo che la relazione barcollava ma mai si sarebbe aspettato che da un giorno all'altro la madre di sua figlia decidesse di chiudere la storia. A Verissimo ha dichiarato che ancora non riesce ad immaginare un futuro senza la sua compagna o con un'altra donna. Sembrava ancora innamoratissimo quando ha raccontato che controlla spesso se ci sono ancora i suoi vestiti a casa per assicurarsi che non sia andata via. I due aveva detto, vivevano ancora sotto lo stesso tetto e stavano cercando la soluzione perfetta per poter far crescere serenamente la loro bambina. Una complicità che forse si è spezzata visto che Federico pubblica questa storia.

Federico parla di qualcuno che gli ha fatto molto male dopo aver speso dolci parole per la figlia. Promette poi di raccontare cosa realmente succede. Poco dopo arriva un'altra storia che sembra un'altra frecciatina alla sua ex compagna.

Federico pubblica un pavimento sporco e spera che ad occuparsene della situazione che c'è attualmente a casa sua sia la giustizia divina. Sembrava che i due avessero preso questa decisione per lui molto sofferma ma in serenità anche se dalle ultime storie dobbiamo immaginare che gli animi non siano proprio tranquilli. Federico è inoltre una persona che ha sempre raccontato e si è sempre difeso dagli attacchi pubblici quindi immaginiamo che quando potrà racconterà la sua versione dei fatti.

