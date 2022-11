X Factor, Fedez viene 'sculacciato': il cantante ammette di aver goduto

Prima della nuova puntata live di X Factor nei camerini Fedez viene 'sculacciato': ecco da chi.

Dopo tanti anni dedicati alla sua famiglia, Fedez ha deciso di ritornare a X Factor nelle vesti da giudice. Fedez in tv riscuote sempre tantissimo successo: al pubblico piace la sua personalità, la sua retorica e soprattutto la sua ironia. Le prime puntate condotte da Francesca Michielin sono state registrate ma adesso il cast si prepara ogni giovedì per andare in onda live. Da quando sono terminate le registrazioni anche la moglie dell'amato giurato, Chiara Ferragni, sfoggia i suoi abiti migliori e supporta suo marito dalla prima fila del pubblico. Alcuni telespettatori hanno infatti apprezzato tantissimo che nelle riprese del rapper milanese alle sue spalle si intravedesse sempre la biondissima madre dei suoi figli con un abito veramente luccicoso e seducente.

Come consueto non manca nemmeno la foto nei camerini con la sua Chiara in cui il cantante mostra a tutti il suo look in anteprima sui social. Per chi conosce bene Fedez sa, che proprio non si sa tenere un cecio in bocca e che è il vero e unico re degli spoiler. In anteprima infatti non solo ci mostra il suoi look ma anche quello di un altro giurato ma nel camerino succede qualcosa di inaspettato.

Fedez 'sculacciato' da un giurato prima della messa in onda di X Factor: la sua reazione è spiazzante

Nei camerini Fedez mostra, prima di prepararsi, che lo staff per questa sera mangerà i gustosi panini di un noto fast-food sponsor della serata. Mentre riprende tutti i panini e le bibite il cantante è ancora svestito: Fedez ha sempre amato mostrare a tutti il suo corsetto addominale e soprattutto da quando è stato operato e ha quell'importante cicatrice in petto dice che se prima era tanto odiata ora la guarda con piacere perché è il segno di quanto sia preziosa la vita. Una vita che ad oggi, dopo quella bruttissima parentesi, si gode appieno. Gode è proprio il verbo giusto da utilizzare visto che in camerino è successo questo!

In compagnia di un altro giurato Dargen D'Amico vuole mostrare a tutti i suoi follower i look perfettamente in tinta. "Siamo o non siamo...", inizia a spiegare Fedez quando improvvisamente viene sculacciato da Dargen. "Mi sono emozionato", confessa Federico mentre riceve ancora un'altra sculacciata. "Siamo amici", dichiara Dargen aggiungendo: "Le amicizie devono essere costruite mattone dopo mattone e questo mattone ogni tanto bisogna tirarselo anche un po' addosso". Una perla che spiazza Federico che ancora deve riprendersi dal gesto e soprattutto dalla perla del suo amico Dargen.

LEGGI ANCHE:Chiara Ferragni e Fedez sotto shock: "Non ci aspettavamo questo da Leone!"