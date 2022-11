Clizia Incorvaia furiosa con alcuni concorrenti del Gf: "Siete dei bulli!"

Clizia Incorvaia furiosa per alcuni commenti dei concorrenti della casa: "Con Micol sono stati dei veri bulli".

Clizia Incorvaia conosce molto bene le dinamiche della casa e anche quando ci ha partecipato ha dimostrato di avere un carattere particolarmente frizzantino. Dolce e carina ogni giorno se qualcuno dice o commenta negativamente una situazione che a Clizia non piace subito interviene. Non a caso per alcune sue esposizioni è stata squalificata proprio perché quando è arrabbiata non riesce proprio a contenersi. Nella casa a 'difendere' la sua sorellina, nella scorsa puntata è entrato il suo compagno e padre di suoi figlio Paolo Ciavarro che confrontandosi con il suo amico e collega Edoardo Donnamaria ha dichiarato di non aver apprezzato il fatto di aver sminuito Micol e la loro storia.

La ragazza sembra essere presa di mira da un gruppo di coinquilini mentre Edoardo Tavassi invece cerca in tutti i modi di conquistarla ricorrendo anche all'aiuto della sorella Guendalina che cerca di spingerla tra le braccia 'dell'Edoardo giusto'. I commenti di oggi però su sua sorella hanno reso veramente tristissima Clizia che denuncia il comportamento degli inquilini della casa più spiata d'Italia.

Clizia Incorvaia furiosa per alcuni commenti che gli inquilini hanno rivolto alla sorella Micol: "Questi sono atteggiamenti da bulli"

Clizia nelle sue storie mostra spesso la diretta tv del Grande Fratello Vip, segue sempre sua sorella e anche i suoi figli guardano la zia in tv. La Incorvaia è anche corsa in soccorso dei look della sorella andando lei stessa a far shopping e portando a Cinecittà tanti pigiami carini e simpatici vestitini. Oggi Micol indossava un vestito che con i suoi lunghi capelli biondi ricorda Alice nel paese delle meraviglia. Un aspetto angelico che però alcuni coinquilini hanno commentato negativamente. Subito le fan di Clizia riportano l'accaduto.

"Donne che odiano altre donne", scrive Clizia soprattutto riferendosi ai commenti dell'attuale fidanzata di Donnamaria che fino a quest'estate e anche nel suo videoclip di presentazione ha dichiarato di avere un debole per le Incorvaia. Clizia continua così nella storia successiva.

Clizia soffre per i commenti che la sorella ha ricevuto ma crede che questa sia la sua esperienza televisiva e dopo l'ingresso di Paolo per il confronto con Donnamaria non ha intenzione di recarsi nella casa anche lei. Commenta poi con estrema tristezza l'accaduto sottolineando che questi sono commenti da bulli.

