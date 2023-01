Gf Vip 7, la proposta indecente di Nikita fa perdere le staffe a Wilma Goich: "A me queste cose non piacciono!"

Il web resta sbalordito dalla proposta indecente di Nikita a Wilma Goich: "Queste cose non mi piacciono!"

Nikita è una delle concorrenti più discussa che attualmente si trova all'interno della casa. Il pubblico si divide tra chi la sostiene, conosciuti anche come i 'nikiters' e chi invece ha creduto a Luca Onestini e la sua verità. Secondo l'ex tronista, la donna è finta dalla testa ai piedi: finge di non capire i paletti e le intenzioni che lui le aveva spiegato dal primo momento in cui si era dichiarata. Continua il gieffino affermando che finge di essere anche straniera palando in maniera molto strana e di essere una fina figlia di fiori travestita da vipera. Sappiamo che i parenti della ragazza hanno preso dei provvedimenti, o almeno così hanno dichiarato sul suo profilo Instagram.

Nel frattempo, secondo alcuni utenti del web, nella casa si stia verificando un vero e proprio accanimento di gruppo. La ragazza così come Dana stando dando vita ad un nuovo caso di Bellavia 2.0. Ancora una volta però Nikita fa un'affermazione che fa inorridire alcuni concorrenti. La diretta interessata, la cantante Wilma Goich, afferma di esser andata via non appena ha sentito l'agghiacciante dichiarazione.

Wilma Goich offesa dalle parole di Nikita: ha parlato della figlia prematuramente scomparsa

Wilma ha sempre raccontato la storia di sua figlia scomparsa prematuramente, dal giorno 1 in cui ha messo piede nella casa ha raccontato il suo dolore e proprio la sua storia l'ha avvicinata sempre di più a Daniele che è stato uno dei primi a voler ascoltare il suo dolore. Wilma pensa sempre alla figlia, anche durante le feste di Natale tutti hanno notato l'animo disturbato della cantante: festeggiare e brindare con il pensiero di non poterlo fare con suo nipote l'ha veramente buttata giù di morale.

Anche ieri la donna è ritornata a parlare di questo dolore e ad ascoltarla c'era proprio Nikita. La modella afferma che lei conosce qualcuno che potrebbe metterla in contatto con lo spirito della figlia. Wilma che non crede a queste cose si è confidata con Sarah Altobello che rabbrividisce al sol pensiero che la ragazza non abbia avuto la sensibilità di rispettare la perdita di Wilma. Anche Deianira Marzano, riporta prontamente il video in cui la Goich racconta di essere infastidita dalla proposta di Nikita.

