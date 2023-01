Uomini e Donne, Gianni Sperti attacca Alessandro: "smettila di mentire", la verità di Paola

Alessandro alla resa dei conti con Paola, Pamela e soprattutto Gemma: in studio scoppia la polemica.

Dopo la puntata turbolenta in cui la dama Paola ha dichiarato che con Alessandro c'è stato molto di più di un semplice bacio a stampo, oggi c'è stata la resa dei conti. Maria manda in onda un filmato dove riviviamo insieme il momento in cui Paola abbandona lo studio mentre Alessandro cerca di giustificarsi con gli opinionisti. La scorsa puntata Tina aveva invitato le donne a chiudere ogni rapporto con l'uomo etichettato come disonesto ma solo Silvia ha rinunciato a proseguire la conoscenza. Paola, Pamela e Gemma si siedono e scende l'ambitissimo Alessandro. Non appena entra in studio Gianni Sperti chiede se questa volta vuole essere sincero e raccontare la verità visto che l'ultima volta la sua bugia aveva lasciato una donna in lacrime.

Alessandro in un filmato del dopo puntata, dichiara a Gemma di essere caduta nel tranello di Paola e la dama torinese sottolinea che non ha nessuna intenzione di dimostrare solidarietà ad una stratega. Alessandro supporta la tesi della Galgani insinuando che anche durante il primo bacio Paola ha cercato di farla ingelosire.

Gianni Sperti stanco delle continue menzogne attacca Alessandro e Paola: "Smettetela di raccontare bugie"

Paola fa subito chiarezza: l'ultima volta da dietro le quinte non aveva sentito che l'uomo l'aveva accusata di essersi innamorata dopo 24 ore. Spiega allora le sue ragioni: Alessandro l'ha fatta sentire speciale con piccoli gesti. Camminare mano nella mano, abbracciati, uscire da un locale e baciarsi in un vicolo: la magia le ha fatto credere che poteva tornare ad amare. Qualcosa però nel racconto di Paola non quadra. Interviene allora Gianni Sperti che cerca di mettere la donna alle strette sostenendo che anche la donna sta mentendo e creando la sua verità. Secondo Gianni Paola già sapeva della versione che aveva intenzione di raccontare il cavaliere in studio e la scenata di lasciare lo studio piangendo è stata solo una scusa per attaccarlo e non perché avesse sminuito il tutto con 'c'è stato un bacio a stampo'.

Anche Alessandro non ci sta più e chiede di raccontare la sua verità nonostante Tina sostenga che sia un bugiardo e che Paola si è sentita tradita e per questo ha inveito contro il suo cavaliere. Gemma e Patrizia, ancora una volta, restano in silenzio durante l'acceso confronto tra i due, ma questa volta, se nella puntata precedente tutti avevano creduto alla storia di Paola adesso le verità ha una versione diversa. Maria chiama anche Laura della redazione per far chiarezza ma ormai la dama sta perdendo di credibilità

LEGGI ANCHE:Uomini e Donne, Maria De Filippi chiede ad Alessandro di Pinuccia: la verità spiazza lo studio