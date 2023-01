Ida Platano e Alessandro Vicinanza, i fan insorgono: "Ma come vi siete conciati!"

Ida Platano e Alessandro Vicinanza postano una storia su Instagram che fa discutere i fan: "Ma come vi siete conciati!"

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne abbiamo visto Riccardo scontrarsi nuovamente con Gloria. La nuova dama del parterre ha esordito con una frase che ha mandato su tutte le furie il cavaliere tarantino. Secondo ciò che lascia intendere Gloria, Riccardo anche dopo una discussione non è mai pronto a metterci una pietra sopra ed andare avanti, ricordando così anche il comportamento che per ben 5 anni ha avuto con Ida Platano. Riccardo sostiene che questa è una menzogna, una bella battuta studiata a tavolino dopo aver osservato bene le puntate in cui si scontrava con la sua ex ormai felicemente fidanzata.

Se nel percorso di Riccardo, Ida sembra avere ancora una grandissima importanza, la donna ormai non solo lo ha dimenticato ma non si è mai mostrata più felice di così sui social. Alessandro cerca sempre di raggiungerla, la fa sentire desiderata e la riempie di attenzioni: proprio tutto ciò che in questi anni la donna aveva chiesto a Guarnieri.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: ma come si sono conciato? Ecco lo strano look di coppia

Mentre Riccardo in studio continua a cercare l'amore con il fantasma di Ida che incombe nelle sue conoscenze, la donna ha invece preparato la valigia per una fuga d'amore con il suo Alessandro. Dopo aver trascorso una notte nella magica Roma, i due il giorno seguente si sono diretti in aeroporto: per Natale, il ragazzo campano ha regalato alla sua Ida un viaggio a Miami.

Approdati si sono subito goduti il clima caldo e le follie degli americani in giro in piena notte sui rollerblade. Oggi il 'Buongiorno belli miei' di Ida arriva nel tardo pomeriggio a causa del fuso. I due si preparano per il primo giorno negli State e prima di iniziare a visitare le magnifiche spiagge di Miami scendono nell'area ristoro dell'albergo per fare colazione. Mentre aspettano l'ascensore, Ida posta questa storia e i due indossano dei capi...

Bhe, che dire... colorati! Alessandro in pantaloncini e t-shirt indossa una camicia coloratissima, forse per piacere di più alla sua donna che invece è sempre stata un'esplosione di colore! Anche in questo caso tra cappellino e leggings Ida si da alla pazza gioia. Sarà che il suo stile rappresenta anche il suo umore felice.

LEGGI ANCHE: Ida Platano euforica, tutto merito di Alessandro Vicinanza: notte di passione e...