Charlene di Monaco e Alberto 'scappano' dal Principato: ecco dove sono stati avvistati

Charlene e il suo Principe Alberto lasciano il Principato: ecco dove sono 'scappati' senza i gemelli.

A fare tanto rumore sul web e soprattutto nel Principato è stata una presunta crisi tra i due. Ad oggi non solo è stata smentita dagli stessi ma i due appaiono sempre più innamorati che mai. Si dice inoltre che Charlene, dopo aver avuto alcuni problemi di salute, si sia rimessa in sesto e sottoposta a visite più specifiche per poter diventare nuovamente mamma. Dopo i gemellini, la coppia spera in una nuova visita della cicogna anche se non è la Principessa a coronare il suo sogno di maternità. Ad essere in dolce attesa è la cucina di Alberto, incinta del suo secondo figlio. Gravidanza che ha fatto storcere il naso ad alcuni membri della famiglia più famosa del principato in quanto notizia particolarmente indelicata per Charlene che fatica ad avere un altro bambino.

Eppure, nonostante i dissapori all'interno del Principato, la coppia sembra non essere scalfita da tutti questi articoli che hanno come protagonista la futura mamma bis. I due decidono di scappare dal Principato e godersi il caldo clima della Florida.

Charlene ed Alberto in Florida: ecco tutti i dettagli del loro viaggio

La coppia che tutti vedevano prossima al divorzio, in realtà non solo provano ad allargare la famiglia ma sono tornati attivissimi negli impegni pubblici. Charlene ed Alberto hanno lasciato le frette temperature invernali del principato e sono partiti con il loro jet privato con destinazione Florida. La coppa ha visitato la citta di Fort Lauderdale che ha voluto i reali per l'inaugurazione del centro acquatico che gode già di una fama mondiale.

Il centro quest'anno sarà finalmente aperto e Charlene ed Alberto hanno ricevuto le chiavi della città durante la loro visita ufficiale. Non dobbiamo dimenticare infatti che la Principessa Chalene è un'ex nuotatrice olimpica che già nel 2012 ha aperto il suo centro per insegnare ai bambini non solo a nuotare ma anche avere dimestichezza in caso di pericolo in acqua. Charene è stata fortemente voluta dal centro del Fort Lauderdale che ha anche annunciato una futura collaborazione con l'ex campionessa. Charlene e Alberto sono volati in Florida per l'apertura del centro ma stando a quanto lascia intendere l'associazione, ritorneranno presto: magari con i piccoli gemelli ed un pancione.

