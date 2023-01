Ida Platano euforica, tutto merito di Alessandro Vicinanza: notte di passione e...

Ida Platano felicissima con il suo Alessandro Vicinanza: pronta ad un'altra avventura con il suo nuovo cavaliere.

Ci ha messo un bel po' a fidarsi del cavaliere sceso ormai già da un anno per corteggiarla. Ida a settembre si è rivista con Vicinanza per una serata leggera che ha avuto due riscontri diversi dai diretti interessati. Dopo il bacio ad ida non si era ancora smosso niente mentre Alessandro, seppur negandolo a sé stesso inizialmente, era già pazzo della siciliana. I due hanno provato a prendere strade diverse: Ida mentre continuava a conoscere nuove persone doveva puntualmente confrontarsi in puntata con il famosissimo ex Riccardo Guarnieri. Alessandro invece ha messo gli occhi su Roberta Di Padua che continuava a sostenere di non vederlo coinvolto seppur le avesse mandato 100 rose in albergo.

La Di Padua non si sbagliava perché per quanto volesse negarlo la realtà dei fatti era un'altra: Alessandro era pazzo della sua Ida ma aveva paura di un ritorno di fiamma con il suo ex Riccardo che già lo scorso anno ha messo i bastoni tra le ruote nella loro conoscenza. Roberta non ha preso benissimo questa dichiarazione e per tutto il tempo che sono rimasti in studio i due fidanzatini continuava a sostenere che la relazione tra i due non andasse mai avanti. Con grandissima sorpresa invece, non solo lasciano il programma ma ritornano dopo qualche settimana in studio per raccontare a tutti che tra di loro sono sbocciati i fiori d'arancio.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: notte di passione a Roma e poi...

Alessandro e Ida cercano sempre di accorciare le distanza. Durante le feste di Natale hanno cercato di trascorrere quanto più tempo possibile insieme e tra di loro la relazione procede a gonfie vele visto che per il Capodanno non sono hanno raggiunto Gemma Galgani a Torino ma con loro era presente anche il figlio di Ida che viene coccolato continuamente da Alessandro. Spesso il cavaliere lascia proprio a lui alcune decisioni mostrando sui social di aver creato un bel rapporto con il figlio di Ida e soprattutto lasciando intendere che presto si aspetta che la sua compagna lo rendi padre.

Per Natale Alessandro ha fatto un bellissimo regalo alla sua donna: un viaggio con destinazione Miami. I due si sono rincontrati a Roma e ieri hanno passato insieme una bellissima serata visitando le iconiche fontane della capitale. Dopo una notte di passione i due stamattina hanno fatto colazione al bar e sembrano in procinto di partire.

La donna e il cavaliere sembrano prossimi a partire: non sappiamo ancora se la destinazione è Miami o si stanno semplicemente dirigendo a Brescia o a Salerno per il weekend. Non ci resta che aspettare per scoprire la prossima meta della coppia.

