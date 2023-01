Spare, arrivano le prime recensioni sul libro del Principe Harry: "Non è solo il tuo trauma"

In uscita da meno di 24 ore arrivano già le prime recensioni del libro del Principe Harry: non tutte sono positive!

Da ieri i media non fanno altro che parlare del libro del secondogenito di Lady Diana che, dopo l'intervista e il documentario su Netflix, continua a far tremare i membri della famiglia reali. Dopo le gravissime accuse lanciate ad alcuni membri, prima dell'uscita del libro sono iniziate a trapelare alcune informazioni. Causa di una copia pirata che in men che non si dica ha fatto si che tutti conoscessero in anteprima alcuni contenuti scottanti del libro. La prima pagina che contiene la dedica, Harry decide di omaggiare con questo suo lavoro le donne più importanti della sua vita: la mamma Diana, la moglie Meghan, sua figlia Lilibet e ovviamente non manca il piccolo Archie.

Arrivano tempestivamente le prime recensioni sul web di chi prontamente si è aggiudicato una copia della biografia del Principe. Alcuni ritengono che sia una vera e propria rivincita per Diana visto che suo figlio, attraverso le sue parole, racconta la vita tormentata della madre a palazzo e non solo, anche dopo il famosissimo divorzio dall'attuale Re d'Inghilterra. Altri però non sono pienamente d'accordo con l'immagine descritta dal Principe Harry sui suoi familiari, in particolar modo del fratello William.

Recensioni negative per Spare: alcuni utenti del web si scagliano non solo contro il Principe Harry ma anche con i media

Giornali e televisione inglese e non, continuano a mandare e scrivere servizi sul libro del duca di Sussex. Alcune informazioni erano già trapelate, altre invece fanno incuriosire ancora di più i fan della monarchia inglese. Alcuni commenti sui social suscitano la curiosità di chi ancora non ha tra le mani Spare. Una cosa è certa, il web è spaccato: alcuni continuano a sostenere il Principe ribelle e sua moglie mentre altri, soprattutto dopo aver letto le prime pagine del libro, si sono ricreduti. Alcuni commenti sono veramente cattivissimi e non sono rivolti solo ad Harry ma anche ai media.

Do the media and the rest of the world know that William also lost his mother, Diana, when he was just 15? And that he also walked behind her coffin? Because the way some people talk it’s like his personal trauma doesn’t count. #Spare pic.twitter.com/rBu1JMVG6W — Wills & Catherine (@PatriamQueen) January 2, 2023

Ecco uno dei tweet diventato viralissimo: "I media e il resto del mondo sa che anche William ha perso sua madre, Diana, quando aveva solo 15 anni? E che anche lui ha camminato dietro il suo feretro? Perché il modo in cui alcune persone ne parlano è come se il suo trauma personale non contasse".

Questo è il commento di una pagina dedicata a William e Kate che ovviamente, in quanto fan della monarchia, esprime il suo commento su Spare. La critica rivolta indirettamente ad Harry colpisce in pieno soprattutto perché al commento è associata una foto dei fratelli che insieme camminano dietro il feretro della madre il girono del funerale.

LEGGI ANCHE: Il Principe Harry vuole distruggere la reputazione di Kate Middleton: "Ha tentato di strangolare mia moglie Meghan"