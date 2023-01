Boomerissima, altro che Alessia Marcuzzi: la vera star della Rai è lui!

La prima punta di Boomerissima, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi è stato un successone: tra tutti gli ospiti il web acclama solo lui.

Ieri sera un'emozionantissima Alessia Marcuzzi con un abito in tulle nero, si è dichiarata entusiasta di questo nuovo inizio. A 50 anni la donna inizia una nuova fase della sua vita ritornando in tv in uno studio da lei ideato. Presente un pubblico che ha lo scopo di interagire e decretare i vincitori tra i suoi ospiti, dietro ad un grandissimo led si nasconde una vera e propria chicca. Alessia ha ricostruito la sua casa in perfetto stile anni '80/'90. I vari giochi mettono a confronto diverse generazioni.

A sfidarsi, nella squadra dei Boomers, Max Giusti, Claudia Gerini, Sabrina Salerno e Francesco Facchinetti. Come rappresentanti della nuova generazione, Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi. Ospiti durante la puntata Luciana Littizzetto e Max Pezzali. A suon di hit degli anni '80 e 2000, quiz su Sanremo, stacchetti e tanti altri giochi divertentissimi, gli hashtag di Boomerissima ed Alessia Marcuzzi sono andati subito in tendenza e nonostante la sfida della prima puntata sia stata vinta dai Boomers, i Millenials non si sono di certo fatti trovare impreparati. Sui social tutti hanno appoggiato i ragazzi che rappresentano la nuova generazione e soprattutto questa fresca conduzione della Marcuzzi.

Boomerissima, Twitter ha il suo vincitore: altro che Alessia Marcuzzi, ecco chi è stata la vera star della serata

Il programma ideato dalla Marcuzzi è una vera e propria boccata d'aria fresca. La conduttrice per un gioco ha ricreato nel suo studio il famosissimo palco del Festival di Sanremo. Nelle vesti di valletta, ha presentato alcune canzoni e arriva subito la richiesta del web: tutti vogliono la Marcuzzi come co conduttrice. Max Giusti è stata la vera nota comica insieme la Littizzetto mentre la personalità competitiva ma briosa di Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi sono stati la vera chiave del successo del programma. Come ultima sfida si sono simulate le arringhe finali in cui Max Giusti e Tommaso Zorzi hanno cercato di portare dalla loro parte il pubblico e cercare di vincere la gara.

Anche se il pubblico presente nello studio di Alessia ha decretato i Boomers vincitori di questa prima puntata il web non solo sostiene i Millenials ma ha decretato il vero e proprio protagonista della serata.

Ciao Rai due ho pagato il canone volentieri per Zorzi#Boomerissima pic.twitter.com/W7ixcrPL9h — 𝘾𝙝𝙞𝙖𝙧𝙖 (@menograzie) January 10, 2023

Tommaso Zorsi si conferma, con la sua parlantina, un vero e proprio prodigio nella conduzione. Simpatico, divertente e brillante a questo punto, ad Amadeus l'appello lo mandiamo noi: per Sanremo ci meritiamo la coppia Marcuzzi Zorzi!

LEGGI ANCHE:Alessia Marcuzzi a pochi minuti dal debutto a Boomerissima: "Finalmente il grande giorno è arrivato!"