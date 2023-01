Alessandro Vicinanza tradisce Ida Platano? Le sue storie confermano ogni dubbio

Alessandro Vicinanza 'tradisce' Ida Platano, dalle sue storie arriva la conferma: ecco cos'è successo

Alessandro e Ida hanno deciso dopo ben un anno di uscire dagli studi del famosissimo daiting show Uomini e Donne. La dama era ormai una delle protagoniste più amato dello show di Maria, complice anche il fatto che la sua storia di tira e molla con Riccardo Guarnieri ha fatto si che il pubblico di Canale 5 si affezionasse a lei. Ida ha accettato lo scorso anno di conoscere il cavaliere partenopeo, sceso proprio per lei. I due hanno provato a far funzionare il loro rapporto ma sembra che ai tempi il cuore di Ida ancora non aveva chiuso il capitolo Riccardo. Gli storici ex si concedono ancora una volta una possibilità ma mentre Ida si prepara con i suo abito migliore e cerca di farsi bella per l'uomo che vorrebbe riconquistare, Riccardo appena la vede inizia nuovamente a parlare dei problemi della coppia lasciando intendere che non ci sarà mai un lieto fine.

A Verissimo Ida confessa di amare tantissimo Riccardo ma che le incomprensioni caratteriali non porteranno mai al lieto fine sperato. Dopo un'estate passata in compagnia di suo figlio Samuele e Gemma, la donna è pronta a ripartire e questa volta non cede ai tira e molla di Riccardo. Nonostante abbia voluto sapere fino all'ultimo se l'uomo provava dei sentimenti per lei, non ha perso di vista il suo obiettivo: trovare l'amore. Nello studio quest'anno trova nuovamente Alessandro che ancora non è riuscito a dimenticare la Platano nonostante si fosse scambiato il numero con diverse donne e abbia deciso di conoscere Roberta Di Padua.

Alessandro 'tradisce' Ida? La storia del cavaliere chiarisce ogni dubbio.

La donna ha deciso di dare una seconda possibilità al cavaliere che ha deciso di gettarsi a capofitto in una storia rischiando che scegliesse nuovamente di riprovarci con Riccardo. I sentimenti di Alessandro hanno però vinto su tutto ed oggi i due si godono la loro storia fuor dagli studi. Eppure non è passato inosservato un tradimento del cavaliere. L'uomo nelle sue storie pubblica la sua nuova capigliatura che non è opera della sua fidanzata.

I due abitano lontani ma trovano sempre il modo di trascorrere insieme i weekend e non solo. Ecco perché nessuno si spiega come sia possibile che la donna, che ha uno studio di parrucchieri, non abbia ancora trovato il tempo e modo di sistemare la capigliatura del suo fidanzato che si ritrova a 'tradire' la compagna e recarsi dalla concorrenza.

