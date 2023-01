Federica Pellegrini rompe il silenzio: ecco la verità sulla sua gravidanza

Federica Pellegrini rompe finalmente il silenzio sul suo presunto stato di gravidanza.

La Divina dopo diverse storie turbolente ha finalmente trovato il suo principe azzurro. Con Matteo è stato un vero e proprio colpo di fulmine e, anche se lui cercava di mantenere un rapporto professionale alla fine ha ceduto alla bellezza della Pellegrini. Per scherzo la stessa rivela di averlo conquistato per sfinimento tra una vasca e l'altra. Ad oggi i due trascorrono i primi mesi da sposini: dopo un anno di preparativi, i due sono convolati a nozze a Venezia a fine agosto. Ad aiutarli Enzo Miccio che si è occupato di ogni preparativo mentre la coppia cercava anche casa a Verona. I due hanno dichiarato di essere in cerca di un perfetto nido d'amore che possa accoglierli non solo nelle vesti di marito e moglie ma che abbia anche un giardino per i loro amici pelosi e soprattutto spazio a sufficienza per poter allargare la famiglia.

I due hanno trascorso un Capodanno speciale alle Maldive, meta scelta dalla coppia per la loro luna di miele. I due hanno postato tantissimi scatti di questi giorni trascorsi al mare e sapendo che avevano voglia di diventare genitori, un dettaglio non è passato inosservato. Sembra che nelle foto che Federica e Matteo hanno postato lei non abbia mai brindato. Stando lontana dall'alcol tutti hanno pensato che la donna sia finalmente in attesa.

Federica Pellegrini risponde una volta e per sempre a chi sostiene che sia in dolce attesa

Non abbiamo mai visto Federica Pellegrini così felice e, dobbiamo ammettere, l'amore le fa bene. La donna è raggiante e per alcuni sembra abbia anche una luce diversa. Ecco come sono iniziati i rumors sulla sua presunta gravidanza, ipotesi sostenuta anche dal fatto che nelle foto del suo viaggio alle Maldive, la donna non abbia mai toccato alcolici. Dopo i numerosi articoli Federica decide di postare questa foto sul suo account di Instagram.

Con il suo negroni in mano la Pellegrini scrive come caption "Solo i barmen sanno la verità", lasciando intendere che solo loro sanno se sta consumando alcolici o li sta evitando per il suo stato di attesa. Una foto che fa ridere tutti i suoi follower ma che comunque per alcuni non è ancora una vera e propria smentita. Non ci resta che aspettare una risposta più esplicita.

