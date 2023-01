Rosa Perrotta confessa: "Se non lo faccio sto male", la dichiarazione sconvolge i fan

Rosa Perrotta torna a Milano con Pietro Tartaglione e i suoi figli Ethan ed Achille. Oggi si dedica a sé e confessa...

Rosa ha trascorso con il suo compagno e padre dei suoi figli, le feste di Natale nella casa di famiglia in compagnia degli amati genitori. Nonna Pina e Nonno Mario sono ormai famosissimi sul web soprattutto per come coccolano i nipotini e come accolgono la numerosissima famiglia. Rosa dichiara di lasciare la casa dei genitori sempre con tanto dispiacere: i suoi bambini sono affezionatissimi ai nonni e non vorrebbero mai ritornare alla vita di tutti i giorni a Milano. Anche lei ovviamente si gode tutti i privilegi di stare a casa con la mamma che l'aiuta a gestire i figli concedendole un po' di relax e il padre Mario che invece la prende per la gola.

Il ritorno, dopo tanti giorni di relax è stato particolarmente doloroso per Rosa e soprattutto per Ethan che ormai a tre anni è consapevole dell'amore dei nonni e fa veramente tanta fatica a distaccarsi da loro. A Milano Pietro è ritornato nel suo studio, Ethan a scuola mentre Rosa ed Achille restano a casa a metter in ordine le valigie.

Rosa Perrotta confessa: "Se non lo faccio sto male", ecco cosa fa per rilassarsi e prendersi cura di sé ogni giorno

Arrivati con tantissime valigie a casa, nei primi giorni Rosa si è occupata di sistemare tutti i pacchi e le valigie che hanno portato da Salerno. Oggi però nelle sue storie racconta di aver trovato del tempo non solo per mettere tutto in ordine ma anche per trovare del tempo da dedicare a sé stessa: "Dopo la gioia di aver dato una parvenza al nostro salone, sono contenta di aver trovato un attimo per darmi una sistematina"

La donna, da sempre appassionata di mekeup, confessa che anche se trascorre più di un giorno senza truccarsi non si sente a suo agio. Ama truccarsi non solo per vedersi più bella ma anche e soprattutto per dedicare un momento a sé stessa: "Io se non mi trucco sto proprio male, ho l'esigenza di sedermi allo specchio e di prepararmi e truccarmi". Farlo, confessa la donna è un modo anche per staccare la spina e rilassarsi.

