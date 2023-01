Belen Rodriguez, frecciatina velenosissima ad Antonino Spinalbese: riguarda la piccola Luna Mari

Belen Rodriguez pubblica delle storie sul suo profilo Instagram in compagnia della sua splendida bambina e manda una frecciatina ad Antonino Spinalbese.

Dopo una storia storia durata uno schioppo di dita, Belen Rodriguez ha ora finalmente ritrovato la felicità con il suo Stefano De Martino. La donna ha confessato a Verissimo di amare profondamente il conduttore Rai soprattutto perché oltre che rivolerla nella sua vita con Santiago, per lui la presenza di un nuovo membro, la piccola Luna Marì, non è mai stato un problema. La bambina di Antonino Spinalbese è stata accolta a braccia aperte da De Martino che ora ha riunito la famiglia e tratta la piccola come se fosse sue.

Ad agosto 2022 già si iniziavano a vociferare di una possibile partecipazione dell'ex di Belen al Grande Fratello Vip. Antonino entra nella casa ma sul web ci sono tantissime segnalazioni di un ipotetico accordo con la ex compagna. Spinalbese non deve parlare del rapporto ormai concluso con la Rodriguez. Antonino riceve pochissime notizie della figlia anche se Alfonso spesso lo rassicura: chiama Belen e informa al padre che Luna trascorre spesso i pomeriggi con la nonna e che ha iniziato a camminare.

Belen Rodriguez manda una frecciatina all'ex Antonio Spinalbese

Antonino esce prima di Capodanno dalla casa del Grande Fratello Vip. Alcuni hanno pensato ad un abbandono mentre altri che si dovesse assentare a causa di visite di controllo al ginocchio. In realtà il ragazzo lamentava continui dolori allo stomaco che hanno allarmato la produzione. C'è chi sostiene che sia uscito anche per vedere la figlia, notizia mai confermata ma nemmeno mai smentita dal conduttore Alfonso. Attualmente si trova nuovamente in quarantena per poter rientrare nella casa. Belen, nel frattempo, si dedica al suo lavoro, a suo marito e ai suoi figli. In una storia con cui si diverte con Luna Marì, Belen lancia una frecciatina ad Antonino.

Mentre la piccola è intenta a sistemare i capelli alla mamma (forse altro riferimento al mestiere del padre) mentre ridono e scherzo la bambina si rivolge alla mamma chiamandola 'papà'. "Si lo so che sono papà per te", afferma la conduttrice de Le Iene forse lanciando una frecciatina al suo ex attualmente non è presente nella vita della bambina.

