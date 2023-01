Chiara Ferragni preoccupata per Vittoria: "Mia figlia è triste", ecco la causa

Chiara Ferragni racconta in una storia su Instagram il dramma della figlia Vittoria: la bambina è molto triste.

Non siamo di certo abituati a vedere la piccola Vittoria triste nelle storie dei Ferragnez. Chiara e Federico, nel documentario dedicato all'imprenditrice digitale disponibile su Amazon Prime Video, hanno raccontato che durante la prima gravidanza della donna si sono chiesti più volte se avrebbero o meno mostrato il loro bambino sui social. Spiegano che per loro sarebbe stato 'innaturale' non condividere questo nuovo capitolo della propria vita e tutti i follower della coppia sono diventati gli zii virtuali di Leone e successivamente della piccola Vittoria. Leone è un bimbo intelligentissimo e da piccolo era anche un gran burlone, ora, a soli 4 anni è diventato un ometto serio, giudizioso lasciando spazio alla sorellina che è la nuova protagonista indiscussa dei meme.

Vittoria è una vera 'monella' così la chiamano affettuosamente i genitori. Già da piccolissima si 'rifiutava' di chiamare il suo papà ed ora, da quando ha imparato a camminare, è un vero terremoto. La bimba è simpaticissima e strappa non solo ai genitori ma anche ai fan della coppia tantissime risate ogni giorno. Oggi però la piccola non è per nulla felice e Chiara racconta tutto nelle storie.

Chiara Ferragni: "La Vitto è triste", ecco cosa rende infelice la figlia dei Ferragnez

Durante il suo primissimo Natale Vittoria era ancora piccolissima per poter capire e percepire l'aria di festa. Lo stesso non si può dire di quello appena trascorso in cui ha visto un bellissimo albero decorato con tantissime luci e palline apparire magicamente nel suo salotto. Chiara e Federico hanno lottato per tutte le feste con la piccola Vittoria sempre pronta a staccare qualche pallina e a distruggere l'albero della mamma. Chiara l'ha sgridata tantissime volte ma dopo un po' anche la piccola si è affezionata a questa decorazione.

Ormai è giunto il momento di smantellare tutte le decorazioni natalizie e tra queste anche l'albero che ha tanto incuriosito Vittoria e che in questi giorni ha imparato ad amare proprio come la mamma. Chiara posta una storia in cui racconta che oggi smantelleranno l'albero e mentre lo dice riprende la figlia che si perde ad osservare le tantissime decorazioni.

Non appena sente la mamma che 'saluta' l'albero Vittoria subito si rattristisce e con lei anche Chiara, amante delle feste. Noi tutti siamo come Vittoria in questo momento: un po' perché si fa fatica a ritornare alla routine quotidiana ma anche perché smantellare gli addobbi è veramente una tragedia!

