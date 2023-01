Chiara Ferragni e Fedez nascondono un grande segreto: "Lo diciamo dopo Sanremo"

Fedez ha scatenato i fan durante una diretta Instagram: ecco cos'è successo insieme a sua moglie Chiara e perché tutti pensano che sia incinta.

Le novità non sfuggono mai al mondo dei social network e Chiara Ferragni e Fedez sembra nascondino un grande segreto. La coppia più amata dei social conclude un 2022 ricco di novità e si prepara al debutto della Ferri sul palcoscenico dell'Ariston. Insieme ai loro figli Leone e Vittoria formano una famiglia sempre allegra e soprattutto molto famosa. Ogni giorno non mancano i siparietti insieme ai loro due figli tra vacanze, lavoro e social.

C'è però una diretta Instagram che ha insospettito davvero tutti e che è diventata la notizia del momento. Come sempre Fedez era in diretta con i suoi tantissimi follower e non è una novità che appaia anche Chiara Ferragni o qualcuno dei loro figli. Cos'è che il cantante stava per svelare ma che la moglie ha interrotto bruscamente? Ecco tutte le novità e soprattutto l'ipotesi di una nuova cicogna in arrivo.

Fedez e Chiara in attesa del loro terzo figlio? Ecco cos'è successo in diretta

Non è un mistero che i Ferragnez desiderano un terzo figlio. Più volte la coppia ha confessato che vorrebbe un altro bambino o bambina ma come sempre l'annuncio è arrivato sui loro social con tanto di ecografia in vista nelle altre occasioni. Questa volta però tutto fa pensare che la Ferri sia incinta e il motivo è una conversazione tra i due in diretta Instagram.

"Posso dirlo? Lo dico" dice Fedez ma la moglie è pronta a interromperlo con un secco "No, non ora". Fedez dunque conclude affermando che lo diranno dopo il Festival di Sanremo. La Ferragni sarà conduttrice per la prima e ultima serata dell'evento e a quanto pare subito dopo la finalissima arriverà un annuncio da non perdere. Tutti credono che si tratti proprio dell'attesa del terzo figlio che realizzerebbe il sogno dei due di avere una famiglia numerosa. Toccherà aspettare fino alla fine del Festival per scoprire la novità ma intanto la curiosità è davvero alle stelle. Non resta che augurare a Chiara e Fedez un buon Sanremo ma anche in bocca a lupo per la nuova novità che sarà annunciata tra qualche settimana.

