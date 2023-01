Amadeus e Antonella Clerici sono la coppia perfetta: è successo ieri in diretta tv

Sono loro il futuro della Rai? Antonella Clerici e Amadeus battono ogni record: ecco cos'è successo ieri sera in diretta tv.

Il mondo dei social è pronto a sottolineare la costante presenza in Rai di Amadeus che negli ultimi anni ha guidato tutti i programmi di maggior successo su Rai Uno. Il conduttore è in diretta ogni giorno con i soliti ignoti ma anche con L'Anno che verrà la sera del 31 dicembre. Non mancano ovviamente tutti gli appuntamenti con la musica tra quello all'Arena di Verona e soprattutto Sanremo. Fino al 2024 Amadeus sarà direttore artistico del Festival ma ieri sera il pubblico non ha resistito a una coppia che potrebbe essere l'asso nella manica per mamma Rai anche in futuro.

Protagonisti sono Antonella Clerici e il conduttore di Sanremo che ieri sera hanno guidato la Lotteria Italia attraverso il format dei soliti ignoti. I due insieme sono davvero una coppia perfetta alla conduzione di qualsiasi format. Non a caso la Clerici comincerà The Voice Senio su Rai Uno proprio nello stesso periodo del Festival di Sanremo ma chi ha detto che i due non possano mettere in campo un progetto comune? Ecco i dati share della prima serata del 6 gennaio che confermano quest'ipotesi.

Amadeus fa il botto con Antonella Clerici: tutti i dati degli Ascolti tv

I dati dello share della Lotteria Italia sono davvero incredibili. Amadeus ha deciso di invitare moltissimi volti noti dello spettacolo italiano a partecipare al gioco più amato di Rai Uno. Protagonista è Antonella Clerici che insieme al conduttore ha guidato la puntata attraverso l'indagine degli ignoti. Non mancavano i protagonisti di Che Dio ci aiuti 7 ma anche Lillo con la sua comicità. A contribuire al successo della serata erano presenti anche Gigi D'Alessio e Alessia Marcuzzi pronta a debuttare con Boomerissima su Rai 2 martedì prossimo.

I dati hanno registrato un aumento di 4,7 punti rispetto allo scorso anno per la Lotteria Italia. Gli ascolti infatti hanno catturato il 28,7% di share. Un dato davvero incredibile e tutto fa pensare che la coppia Amadeus-Clerici sia una vera forza per la Rai. Dopo Sanremo 2024 il pubblico spera di vedere insieme i due conduttori in un format tutto da scoprire che potrebbe conquistare tutti.

