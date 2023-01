C'è Posta per Te, ospite a sorpresa da Maria De Filippi: altro che Can Yaman

Le sorprese con Maria De Filippi non finiscono mai ed è per questo che oltre all'attore turco questa sera arriverà in studio uno dei personaggi più amati della tv.

La conduttrice di Canale 5 è prontissima a ritornare con una nuova stagione di C'è Posta per te. Il format da anni cattura milio di telespettatori con storie emozionanti, litigi e lieti fini davvero unici. Non mancano però le famose sorprese che la De Filippi organizza con la complicità di chi decide di regalare un sorriso a un proprio amico o parente. Di solito i volti famosi dello spettacolo sono super attesi in studio da Maria e si lasciano andare alla commozione. Insomma il programma continua il suo grande successo e mentre tutti attendono l'arrivo di Can Yaman questa sera è spuntata la notizia di una sorpresa davvero unica.

Nelle prossime puntate vedremo Luca Argentero e anche cantanti famosissimi come Emma Marrone o Irama. Come sempre gli amici della De Filippi non si risparmiano mai e contribuiscono alla sorpresa degli ospiti con regali, parole di conforto e anche aiuti economici quando necessario. Chi è l'ospite amatissimo che questa sera arriverà in prima serata su Canale 5? Ecco svelata l'identità del gigante buono più amato della televisione e non solo.

Maria De Filippi rivela l'ospite di questa sera: è lo chef più amato della televisione italiana

Il protagonista, oltre a Can Yaman, della prima puntata di C'è Posta per te è Antonino Cannavacciuolo. Lo chef partenopeo arriverà in studio da Maria per una grande sorpresa. Come sempre Antonino si mostra disponibile e molto generoso con i suoi fan. Lo chef ha da pochissimo conquistato l'ennesima stella Michelin confermandosi uno dei personaggi più illustri della cucina italiana ma non solo.

I suoi programmi sono amatissimi e sempre molto seguiti dal pubblico. Continua il suo ruolo a Masterchef come giudice amato dai concorrenti. Spesso lo chef viene definito "Il gigante buono", il suo cuore è ormai noto al pubblico e non ci stupiremo certo se questa sera si lascerà andare alle lacrime. Non resta che mettersi comodi e seguire una nuova e scoppiettante stagione di C'è Posta per te con ospiti e storie davvero uniche.

