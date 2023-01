Sanremo, la verità sulla rinuncia di Carlo Conti: "Con Maria De Filippi ho raggiunto il top"

Il conduttore di Tali e Quali si prepara alla sfida con C'è Posta per te ma prima confessa perché ha rinunciato al quarto Festival di Sanremo.

La settimana sanremese si avvicina ma prima ancora Carlo Conti si prepara a un'edizione speciale di Tali e Quali. Questa volta scenderanno in campo talenti non famosi che imiteranno i grandi nomi della musica italiana e non solo. In giuria come sempre non mancheranno protagonisti come Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi ma sono attesi anche moltissimi ospiti in studio. Prima del debutto Carlo Conti ha commentato la sua rivale in prima serata, stiamo parlando ovviamente dell'amica Maria De Filippi.

I due conduttori sono molto amici e Carlo in un'intervista aa Tv Blog ha ammesso: "Tra me e Maria non ci sarà mai competizione siamo davvero molto amici". Stupisce poi la rivelazione del conduttore proprio sul programma di Canale 5 a cui fa i suoi complimenti perché lo reputa un mix di emozioni. Insomma Conti è pronto ad andare in scena e difendersi in maniera dignitosa senza andare contro l'amica conduttrice di Canale 5. Arriva poi l'ennesima confessione sul Festival di Sanremo.

Carlo Conti: "Perché ho rinunciato al quarto Sanremo"

Nella sua intervista il conduttore di Tale e Quale Show ha confessato per quale motivo non ha continuato a fare Sanremo. Innanzitutto fa i complimenti ad Amadeus che è bravissimo nel suo ruolo di direttore artistico ma non solo. Secondo Conti per fare Sanremo c'è bisogno di una grande idea da mettere in campo e molte energie. Come se non bastasse c'è bisogno dell'approvazione unanime dell'azienda Rai.

Conti ha rinunciato alla quarta e alla quinta edizione anche per un altro motivo, "con quello della De Filippi ho raggiunto il top e ho chiuso un cerchio". Sembra proprio che il Festival perfetto per Conti sia quello condotto con Maria De Filippi. L'arrivo della conduttrice sul palcoscenico fu un grandissimo evento che ancora oggi ricordano in molti. Lo rivedremo prima o poi sul palcoscenico dell'Ariston? Chissà ma intanto possiamo godere il suo nuovo show su Rai Uno in prima serata che sfiderà il C'è posta per te di Maria De Filippi. Chi la spunterà? Lo scopriremo solo domani mattina.

