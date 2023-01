Royal Family, Harry rivela la verità sul matrimonio di suo fratello con Kate: "Lui era ubriaco"

Spuntano nuove indiscrezioni dal libro di Harry che è pronto a dichiarare guerra a suo fratello: la rivelazione sul matrimonio di William e Kate è incredibile.

Continua la guerra a kilometri di distanza tra Harry e l'intero Royal Family che lo avrebbe completamente bannato dal regno dopo gli ultimi avvenimenti. Al funerale della Regina Elisabetta II Harry è arrivato in fretta tenendo la mano di sua moglie Meghan, ospite non troppo desiderata a quanto pare. Subito dopo la cerimonia i due hanno abbandonato l'Inghilterra per ritornare alla loro vita normale ma senza dimenticare di preparare la nuova serie di cui sono protagonisti.

In pochissimi mesi la serie è spuntata su Netflix e ha gettato fango sulla Royal Family tra le accuse di razzismo e gli atteggiamenti contro Meghan. Come se non bastasse nei primi giorni del nuovo anno è arrivata la notizia della pubblicazione di un libro di Harry in cui si rivela tutta la verità sul rapporto con la sua famiglia. Prima l'accusa a William di averlo aggredito e adesso la verità sul matrimonio tra William e Kate.

"Mio fratello era ubriaco": Harry confessa cos'è successo al matrimonio di William e Kate

"Spare" è il titolo del libro che vedrà protagonista Harry e il suo rapporto con la Royal Family. Il minore dei due figli di Diana ha già rivelato un episodio che vede protagonista uno scontro tra lui e suo fratello ma nessuno avrebbe mai immaginato ciò che descrive riguardo il suo matrimonio. La rottura tra William e Harry risale a molti anni fa, ancor prima di conoscere le loro mogli, ed è per questo che al suo matrimonio William non lo voleva come testimone.

A prova di questo malessere c'è il fatto che Harry non ha pronunciato il discorso agli sposi durante i festeggiamenti così come prevede la tradizione. A stupire è però la confessione su William e sul suo stato poco prima di andare all'altare. "Mio fratello era ubriaco" e poi aggiunge "Gli ho detto che puzzava di rum". La cerimonia è andata avanti senza intoppi ma Harry precisa che il loro rapporto tra fratello era tutta una facciata e che in realtà lo scontro era già cominciato. Come andrà a finire? A quanto pare questo è solo l'inizio di una lunga accusa che spunterà fuori in forma integrale il 10 gennaio con la pubblicazione del libro.

