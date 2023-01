Antonino Spadaccino, dopo le dichiarazioni scottanti a Verissimo esce l'identità del suo amore proibito

L'intervista di Antonino Spadaccino a Verissimo crea caos tra le coppie dei famosissimi: ecco chi è il presunto amore proibito del cantante di Amici.

Antonino Spadaccino è stato lo scorso sabato ospite a Verissimo. Il ragazzo era particolarmente emozionato: racconta di esser nato sulla rete Mediaset quando era solo un ragazzo ma di non aver mai ricevuto un invito nell'iconica trasmissione di Silvia. Dopo il successo al programma di Maria De Filippi, il ragazzo racconta di aver vissuto un periodo buio. Tutto causato dal suo fisico e dal suo orientamento sessuale: così come racconta alla padrona di casa, quando ha vinto il talent show era il 2005 e ai tempi i media e le case discografiche lanciavano e supportavano artisti che ricordassero le grandi icone pop internazionali. Antonino racconta che nonostante il suo talento riconosciuto da tutti, poteva contare solo sul sostegno dell'affezionato pubblico di Canale 5 ma a causa del suo aspetto 'cicciottello' non è stato facile farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Antonino non ha di certo gettato la spugna e ha deciso di partecipare ad altri tantissimi reality anche fuori dall'Italia che l'hanno portato a duettare con star internazionali affermatissime sul panorama musicale. Oggi vive serenamente il suo successo dividendosi tra la scrittura di nuovi brani e la mamma. La donna ha scoperto una terribile malattia e a Silvia, Antonino, racconta di essersi messo in pima linea per aiutarla. Ovviamente la padrona di casa non può non chiedere se, in tutti questi anni, ha finalmente trovato l'amore.

Antonino Spadaccino: ecco chi è l'uomo che ha conquistato un posto speciale nel suo cuore. A lanciare l'indiscrezione è Deianira Marzano

Quando Silvia chiede della sua situazione sentimentale Antonino dice di essere innamorato ma il suo è un amore platonico in quanto la persona di cui è pazzamente innamorato è impegnato. Il web, dopo questa dichiarazione, non ha fatto altro che cercare tra i suoi contatti e tag nelle sue foto, qualche uomo impegnato che potesse essere il famosissimo amore del cantante. A lanciare l'indiscrezione sulla presunta identità dell'amore platonico di Antonino, è l'esperta di gossip Deianira Marzano che ormai ha una fittissima rete di contatti.

Oggi pubblica questa storia rivelando la presunta identità dell'uomo misterioso.

Si tratta di Gilles Rocca che, non molti anni fa, ha partecipato all'isola dei famosi abbandonando il gioco a causa della forte mancanza dai suoi affetti e da sua moglie. Il ragazzo aveva raccontato che dopo esser stato isolato tanto tempo a causa del Covid dalla sua famiglia e dalla compagna, ora non era in grado di sostenere questo reality lontano da tutto e da tutti. Giller ritorna in Italia e si ricongiunge con i suoi affetti. Stando a quanto riporta l'esperta, è proprio lui l'uomo impegnato di cui Antonino è follemente innamorato.

