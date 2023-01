Principe Harry, i commenti più esilaranti dopo l'uscita di Spare: alcuni sono assurdi!

È uscito il libro tanto chiacchierato del Principe Harry ed in meno di 24 ore già i social sono invasi dai commenti: alcuni sono veramente esilaranti.

Se i media parlano dell'uscita di questo libro come un ulteriore momento di rottura all'interno della famiglia reale, i social sembrano aver preso molto più alla leggera le parole del principe. Il secondo figlio di Lady D ha raccontato la sua storia senza filtri in ben 535 pagine. Harry deedica questo primo volume in cui racconta minuziosamente la sua vita alla moglie, ai figli e ovviamente alla madre prematuramente scomparsa. Il Web si è già diviso: c'è chi continua a sostenere la ribellione dei duchi di Sussex che ormai denunciano il sistema e chi invece crede che dietro alla sofferenza del principe si celi un odio incondizionato per la famiglia soprattutto perché a perdere la madre e a nascere sotto la corona non è soltanto lui ma anche il fratello estremamente criticato.

Il web si spacca ma se c'è chi come i media prende seriamente ogni singola parola del Principe, non mancano alcuni commenti veramente esilaranti. L'hashtag #principehary cos' come #spare è in tendenza ormai da giorni e da quando è uscito il libro si aggiudicano sempre i primi posti tra le tendenze Twitter.

Ecco i commenti più divertenti sul libro del Principe Harry

C'è chi ha preso con massima serietà le parole del figlio di Carlo e chi invece trova sempre il modo di ironizzare sulle vicende legate alla corona. Il web non si divide solo tra chi sostiene i ribelli e la corona ma anche chi crede estremamente seria e gravosa la storia raccontata da Harry e chi invece trova spunto per riderci su.

Io comunque, dopo le ultime rivelazioni sul trattamento ricevuto, il Principe Harry me lo immagino proprio così pic.twitter.com/0lXrZcSYoR — Martina ☕️ (@xcaswinchester) January 5, 2023

Questo in cui il Principe diventa un cliente del palazzo ottiene tantissimi like e si aggiudica uno tra i primi posti in tendenza. Non mancano neanche le vignette che prendono in giro i due fratelli.

Protagonista è ovviamente anche la moglie Meghan che da sempre è ritenuta la principale causa non solo della separazione dei fratelli ma anche della spaccatura all'interno della famiglia reale. C'è chi, in questo clima teso fa un simpaticissimo paragone.

Il popolo del web si sta scatenando e siamo sicuri che, date le tante pagine del libro, sino a quando non sarà reso noto ogni dettaglio della storia di Harry l'hashtag con il suo nome resterà ancora per molto in tendenza.

