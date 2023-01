Che tempo fa oggi a Caserta e Benevento? La parola agli esperti

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Che tempo farà oggi a Caserta e Benevento e non solo? Scopriamolo!

Napoli

A Napoli ci sono nubi diffuse in questo momento. Il clima è abbastanza umido con un'umidità del 40%. La temperatura media è di alrededor di 12,49°C, con una minima di 9.08°C e un massimo di 13.65°C. La velocità del vento è bassa, circa 3.1km/h ed il cielo è nuvoloso all'99%. Dato che il clima a Napoli è abbastanza umido ed il cielo è nuvoloso all'99%, le attività consigliate per oggi sono fare qualche passeggiata, visitare alcuni dei famosi musei della città e rilassarsi in un parco. Anche la spesa può essere un'ottima idea visto che la temperatura media si aggira intorno ai 12,49°C.

Avellino

Avellino si presenta con un clima di nubi ed un cielo grigio. L'umidità è del 55%, con una temperatura media di 9,71°C, una minima di 4,38°C e un massima di 10,28°C. La velocità del vento si aggira intorno ai 2,75 km/h e la percentuale di copertura nuvolosa ammonta al 100%. In base a questo meteo, oggi è possibile fare delle attività all'aperto come una passeggiata, una corsa o un po' di jogging. Tuttavia, per qualsiasi cosa che si fa all'esterno sarebbe meglio prepararsi con abiti adeguati al tempo: coprirsi bene a causa della temperatura piuttosto bassa. Inoltre, portare sempre con sé qualcosa che ripari dalla pioggia nel caso in cui si ha la malaugurata fortuna di incapparci dentro.

Caserta

Il clima a Caserta è coperto con nuvole. La temperatura media di oggi è di 12,19℃ e la minima è di 7,1℃ mentre la massima sarà di 13,02℃. L'umidità raggiungerà il 49% ed il vento soffierà a 3.31km/h. La percentuale di nuvolosità sarà del 99%. Con questo meteo a Caserta oggi potresti uscire a fare una passeggiata leggera tenendo in considerazione che la temperatura non è eccessivamente fredda ed il vento è debole. Tuttavia, poiché c'è un altissimo tasso di nuvolosità, portati dietro un impermeabile nel caso in cui dovesse piovere!

Salerno

Oggi a Salerno avremo un clima nuvoloso con nubi coperte. L'umidità è del 48%. La temperatura media raggiungerà gli 8.21°C, con un minimo di 2.39°C e un massimo di 8.95°C. Il vento soffierà a 2.72 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità nell’atmosfera sarà del 100%. Oggi a Salerno le condizioni del tempo sono nuvolose con una copertura costante da nubi. L'umidità è del 48% e la temperatura media raggiungerà i 8.21°C, con minimo di 2.39°C e massimo di 8.95°C. La velocità del vento sarà di 2.72 km/h ed avremo un cielo totalmente ricoperto da nubi in quota per il 100% della giornata. In base a queste condizioni climatiche consigliamo come attività possibili passeggiate all'aria aperta o escursioni nella natura circondati dal suggestivo paesaggio salernitano; potrete anche organizzare un picnic all’interno di aree verdi pubbliche magari al riparo dalla pioggia, opp

Benevento

Il clima a Benevento è di nuvoloso. Nubi sparse ovunque in cielo, con un’umidità del 66%, e la temperatura media è 9,73°C. La temperatura minima registrata è 4,35°C mentre la massima 10,24°C. Soffia un lieve vento di 3.49km/h ed il cielo coperto al 100%. Con questo meteo a Benevento oggi puoi fare molte cose. La temperatura è gradevole quindi potresti godertela facendo una bella passeggiata in campagna, magari a contatto con la natura; oppure visitare i siti storici della zona copertina dalle nubi sparse. L'umidità relativa dell'aria ed il lieve vento renderanno piacevole anche un picnic all'aria aperta.

Paeestum

A Paestum ci sono Nuvole in prevalenza. La descrizione è 'Nubi Compatte'. L'umidità è dell' 48%, con una temperatura media di 12.7 °C, registrando un minimo di 5.93°C e un massimo di 13.33°C. La velocità del vento è bassa, circa 3.1 km/h, con una percentuale di nuvolosità del 100%. In base a questo meteo le cose che è possibile fare oggi a Paestum includono escursioni in luoghi all'aperto, come passeggiate nei parco, lungo le spiagge o anche su sentieri escursionistici. Si può prendere una gita in bicicletta oppure praticare sport individuale come jogging e yoga all'aria aperta. Inoltre, si possono visitare dei monumenti storici e i vari attrazioni turistiche disponibili.