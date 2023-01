Uomini e Donne, Alice Barisciani lascia lo studio in lacrime: Federico l'ha fatta grossa!

Alice Barisciani, la corteggiatrice di Federico, furiosa con il web. Gianni Sperti e Tina la difendono: "Questo comportamento è disgustoso"

Dopo la puntata di ieri in cui Gemma ancora una volta deve fare i conti con Alessandro che è stato con Paola, Maria inizia a parlare del trono Classico. Il primo ad andare in centro studio è Federico che dopo l'ultima puntata discute con la corteggiatrice Carola. La ragazza si dichiara offesa perché nella scorsa puntata il tronista ha sostenuto che la donna l'ha baciato a Fontana di Trevi in quanto era pieno zeppo di gente. Alice, la sua rivale, ha osservato l'esterna ma decide ugualmente di uscire con il tronista. Organizza una bellissima esterna al concerto di Alessandra Amoroso. I due insieme sono veramente bellissimi, complici si abbracciano e cantano insieme e scatta anche il bacio. Alice confessa di non aver dimenticato il bacio con Carola ma voleva godersi l'esterna.

In studio poi chiede spiegazioni sulle sue intenzioni con Carola. La corteggiatrice, tutto si aspetta, purché la proposta della rivale che mette Federico quasi con le spalle al muro. Presente negli studi, la donna dietro le quinte vuole che lui scelga di parlare con lei o restare in studio. Alice si stranisce e chiede a Maria se questa è una scelta e notando la difficoltà del tronista lo incoraggia ad andare ma i suoi occhi iniziano a diventare lucidi.

Alice racconta uno spiacevole episodio: Gianni e Tina prendono subito le sue difese

Alice inizia ad innervosissi sempre di più soprattutto perché capisce che il tronista è intenzionato ad avere un confronto con Carola. Improvvisamente perde le staffe, ammette di stare straparlando ma nello sfogo racconta a Maria che non sta vivendo serenamente il percorso anche perché il web l'ha presa di mira. Racconta di aver postato sul suo Instagram una foto del nipote che ha appena un anno e mezzo. Nonostante la tenerissima età la corteggiatrice riceve tantissime critiche rivolte non solo a lei che viene accusata di essere particolarmente sboccata ma anche al bambino.

Gianni e Tina chiedono prendono subito le difese della donna: "Non li leggere", consigliano alla corteggiatrice che ricordando le offese che ha ricevuto il nipote scoppia a piangere. Gli opinionisti prendono subito le sue parti attaccando gli utenti del web, così come Mara De Filippi. Oltre a questo racconto molto triste, la ragazza deve anche osservare all'ennesimo confronto tra Federico e Carola. Decide poi di abbandonare lo studio quando il tronista non la sceglie per ballare. Il pubblico invita il ragazzo a scegliere, soprattutto a ripensare al fatto che la donna ha raccontato in lacrime questo triste episodio e non l'ha scelta per ballare.

