Uomini e Donne, Maria De Filippi chiede ad Alessandro di Pinuccia: la verità spiazza lo studio

Maria De Filippi chiede ad Alessandro novità su Pinuccia della Giovanna: la risposta del cavaliere spiazza i fan.

Dopo aver parlato del suo percorso, il tronista Federico riceve tantissimi complimenti. Il ragazzo è venuto per una toccata e fuga: impegnatissimo con il lavoro ha meno di mezz'ora per poter parlare delle sue esterne. Arrivato alla fine del suo momento in centro studio, Gianni lo riempie di complimenti. Federico è un ragazzo puro e questo l'hanno notato tutti. Prima di andar via il pubblico chiede la scelta. Carola è rientrata in studio e ha chiarito con il tronista mentre Alice ha nuovamente abbandonato lo studio. "Devo rincorrere i treni, devo rincorrere le donne", dichiara il tronista suscitando una grande risata in studio ed attirando l'attenzione di Alessandro. Il cavaliere di 92 anni si avvicina al tronista e dice che forse è giunto il momento di scegliere.

Federico confessa che credeva di riuscire ad affrontare il percorso più serenamente ma ora ha seria difficoltà non solo a dividersi tra le donne ma anche a scegliere. Alessandro lo invita per una chiacchierata, vuole aiutarlo a schiarirsi le idee. Maria che adora il cavaliere del parterre si chiede di Pinuccia: "Ci sono novità? L'hai più sentita?"

Alessandro e Pinuccia: il cavaliere racconta le ultime novità

Alessandro quando viene fatto il nome di Pinuccia sbianca. Confessa poi di essere dispiaciuto per come sono andate le cose ma di non averla più né vista né sentita. A questa confessione il pubblico implode: finalmente Alessandro è riuscito a 'liberarsi' della presenza ossessiva della donna.

Ad invitare Pinuccia a lasciare lo studio è stata proprio la padrona di casa che si era resa conto quanto fosse ossessiva e possessiva Pinuccia nei confronti di Alessandro. Lo stesso dice di viver meglio da quando non ha più niente a che fare con la donna di Vigevano e tutti sono sconvolti. Gianni chiede: "Ma come, neanche lei ti ha più chiamato?

Ecco allora che arriva la dichiarazione di Alessandro che sconvolge lo studio, gli opinionisti e anche la padrona di casa: "Non può più chiamarmi", confessa Alessandro: "L'ho bloccata!"

Il pubblico impazzisce: "Ma veramente!", chiede Maria e Alessandro confessa di sentirsi molto più tranquillo da quando hanno tagliato tutti i ponti. È dispiaciuto perché si conoscono ormai da un anno ma la donna era diventata veramente troppo.

