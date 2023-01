Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si dichiarano amore eterno ma la proposta tarda ad arrivare

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli più innamorati che mai ma... Quanto ancora dobbiamo aspettare per la proposta di matrimonio?

Giulia e Pierpaolo hanno partecipato a Verissimo ricordando l'inizio del loro amore sbocciato due anni fa nella casa del Grande Fratello Vip. Ormai la coppia è affiatatissima e spesso decidono di partecipare insieme ad alcuni programmi. Giulia che in questi mesi è sempre stata in studio con Alfonso Signorini, non è mai stata così raggiante quando in quello studio, con lei si è seduto anche Pierpaolo. La coppia è affiatatissima, a Salotto Salemi hanno persino raccontato di creare insieme un 'piano B' per il futuro nel caso in cui non dovessero riuscire a restare ancora per molto nel mondo dello spettacolo. Convivenza, cane, lavoro, vacanze: ormai fanno tutti insieme ma i Prelemi, fan della coppia, dopo l'ennesima intervista, questa volta a Verissimo sono ormai stanchi: "A quando la proposta?"

Giulia Salemi e Pierpaolo, matrimonio in vista? I presupposti ci sono ma...

Ricordando l'inizio della loro storia, Pierpaolo ha svelato a Silvia di non aver mai vissuto un rapporto così sano come quello con Giulia. Si dichiara estremamente innamorato nonostante sia un po' disordinata e dice che solo lei le ha fatto scattare quella voglia di convolare a nozze. Giulia ha anche un rapporto speciale con Leonardo, il figlio di Pier nato dalla sua precedente relazione e quando lo racconta il suo compagno ha gli occhi a cuore.

Giulia inoltre racconta che è legatissima alla sua nonna che purtroppo ultimamente non sta tanto bene ma ha promesso alla sua nipotina di tenere duro in quanto desidera vederla all'altare. Anche nonno di Pierpaolo, Rocco, dichiara che ci sono tutte le basi per un rapporto duraturo consacrato con il rito. E allora cosa aspettano i due? Giulia ha anche dichiarato di voler diventare mamma, magari di una bellissima bimba da vestire, pettinare e truccare. Insomma, l'amore c'è, i nonni non aspettano altro, Leonardo approva la compagna del papà,i 'prelemi' immaginano già Giulia in abito bianco, cosa manca per far si che questo sogno, di tutti, diventi realtà? Speriamo solo che, con tutto questo tempo che ancora trascorre inesorabile, Pierpaolo stia scegliendo un anello degno della sua Giulietta.

LEGGI ANCHE:Gf Vip7, Giulia Salemi sbugiarda Alfonso Signorini: "Il televoto è tarocco!", il web insorge