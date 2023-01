Michelle Hunziker rivela il segreto per una pelle luminosissima: "Fatelo prima di entrare in doccia"

La conduttrice svizzera ed esperta di beauty, mostra a tutti i suo segreto per una pelle luminosissima.

Michelle ha lanciato la sua linea che, a detta di molti consumatori, non solo promette ma fa dei veri miracoli. La donna con Goovi ha ottenuto un successo incredibile e quasi tutti i giorni nelle sue storie, racconta qualche piccola chicca dei suoi prodotti. Dopo le feste ha lanciato l'offerta su i suoi prodotti detox per consentire a tutti di drenare e liberarsi dalle tossine e soprattutto dai gonfiori dovuti alle grandi abbuffate di questi giorni. Anche sulla sua linea makeup ha deciso di fare un regalo lanciando delle offerte per la Befana: con un minimo di spesa si potevano ricevere dei prodotti in omaggio.

Questa nuova settimana inizia con tantissimi buoni propositi: è pur sempre il primo lunedì dopo le feste e Michelle, come tantissime altre persone, ha intenzione di non rimandare più i buoni propositi e la cura del proprio corpo. La Hunziker con la sua linea, vuole aiutare i propri fan a migliorarsi non solo agendo dall'esterno con creme e sieri ma anche dall'interno con integratori studiati a puntino. Anche oggi, nelle sue storie, arriva un trucco per una pelle liscia e luminosissima.

Pelle liscia e luminosa? Ecco il segreto di Michelle: "Dovete farlo prima di entrare in doccia"

Dopo aver accompagnato le bambine a scuola, Michelle ha è tornata a casa e ha deciso di postare delle storie in cui svela a tutti il segreto per avere una pelle liscia e luminosissima. Parte con lo spiegare che il suo scrub Goovi va applicato prima della doccia in maniera tale da esfoliare tutta la pelle in eccesso. Massaggia bene il prodotto a pelle asciutta per creare maggior attrito con i granuli e solo dopo si fionda in doccia.

Non solo sul corpo: il suo scrub non è aggressivo e può essere utilizzato anche sul viso. Subito dopo essersi lavata, la donna passa ad un burro per nutrire la pelle 'nuova'.

Stando a quanto dichiara Michelle, il suo burro corpo ha una consistenza ed una profumazione che ha fatto breccia nel cuore di uomini e donne: dopo la doccia è perfetto per idratarsi senza ungere nuovamente la pelle. Questi sono i passaggi della conduttrice per una pelle morbida e luminosa.

