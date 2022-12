Gf Vip7, Giulia Salemi sbugiarda Alfonso Signorini: "Il televoto è tarocco!", il web insorge

Giulia Salemi ancora una volta con il suo tablet mette in difficoltà Alfonso Signorini. Il web insorge per il verdetto del televoto.

Ieri Alfonso Signorini ha provato in tutti i modi di far credere ai vipponi che il televoto fosse decisivo. Le ultime due a rischi 'eliminazione' sono stato Oriana e Antonella. La prima molto dispiaciuta, ha asciato in lacrime la casa credendo di non poter più tornare dopo il verdetto. Tutti i concorrenti sono andati a rincuorarla: nel bene o nel male, Oriana si è fatta voler bene da quasi tutti i concorrenti. Lo stesso non possiamo dire di Antonella che sull'uscio della porta rosa si baciava e salutava solo Edoardo Donnamaria. Arrivate in studio però una sorpresa ha colto le due ragazze alla sprovvista. Oriana si avvia nuovamente verso la casa credendo di aver vinto il televoto mentre Antonella viene accusata di esser stata forse, troppo arrogante.

Con grandissima sorpresa scopre che quel televoto, seppur Alfonso abbia fatto di tutto per non farsi sgamare, non era eliminatorio bensì per il preferito. Antonella felicissima torna a casa con stupore di alcuni: ad essere più felice è sicuramente Donnamaria che inizierà il nuovo anno con la sua fidanzata. Eppure c'è qualcosa che fa veramente infuriare il web e a rivelarlo è proprio lei, Giulia, la 'basta**a con il tablet'.

Giulia Salemi, voce del web, sbugiarda Alfonso Signorini: la sua reazione fa infuriare ancora di più i fan del programma

Antonella Fiordelisi è senza ombra di dubbio un pilastro di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. come ha anche dichiarato Alfonso, alcune dinamiche le ha create, altre ci si è ritrovata, insomma, la voce di Antonella si è sempre fatta sentire. Salva al televoto ha scoperto ieri di essere anche la preferita del pubblico, un vero schiaffo morale ad alcuni concorrenti come Edoardo Tavassi che durante la scorsa nomination si era fatto forza con l'applauso del pubblico in studio. Il fratello di Guendalina sostiene infatti che facci di tutto per passare per vittima e sentendo gli applausi ormai anche Antonella ha dubitato dei suoi comportamenti. Tesi che poi non ha avuto conferma con il televoto: Antonella è la preferita.

Rientrata in casa su Twitter iniziano ad apparire tantissimi commenti e immagini che sostengono che il televoto sia stato taroccato. A farlo presente in studio, Giulia Salemi che afferma che il web non è tanto d'accordo con questo televoto.

Alfonso risponde: "Questa è la prova che il giudizio del web non rispecchia il giudizio dei telespettatori". Il web insorge e i tweet e i commenti su Instagram sono veramente cattivissimi!

